В Одессе люди застряли на 60-метровом аттракционе Power Tower – видео

17:33, 9 ноября 2025
Причиной могло стать возможное отключение света.
В Одессе люди застряли на 60-метровом аттракционе Power Tower – видео
В Одессе на аттракционе Power Tower, одном из самых высоких в Украине с высотой 60 метров, застряли посетители. Об этом сообщили местные Telegram-каналы. Инцидент произошел в «Луна-парке».

Местные жители предполагают, что ситуация может быть связана с отключениями электроэнергии. Это не первый случай с аттракционом Power Tower, который ранее уже имел подобные проблемы. Ранее в Одессе дети застряли на аттракционе из-за отключения света.

