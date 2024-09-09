Греція запровадить збір з пасажирів круїзних лайнерів, намагаючись запобігти надмірному туризму

Прем’єр-міністр уточнив, що надмірний туризм є проблемою лише на кількох напрямках.

Джерело фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про наміри запровадити збір у розмірі 20 євро з пасажирів круїзних лайнерів на островах Санторіні та Міконос у розпал сезону, щоб запобігти надмірному туризму. Про це повідомляє Reuters.

Міцотакіс пояснив, що надмірний туризм є проблемою лише в кількох туристичних місцях Греції.

«У Греції немає структурної проблеми надмірного туризму… У деяких з її туристичних місць є значна проблема впродовж певних тижнів або місяців року, з якою ми повинні мати справу. Круїзне судноплавство обтяжує Санторіні та Міконос», – пояснив він.

За словами прем’єр-міністра Греції, частину збору з пасажирів круїзних лайнерів, які прямують на ці острови, передаватимуть місцевим громадам для інвестування в інфраструктуру.

Окрім того, уряд Греції планує регулювати кількість круїзних лайнерів, які одночасно прибувають до певних пунктів призначення, та зобов’яже туристичні острови запровадити правила захисту довкілля та вирішення проблеми браку води.

Також влада хоче збільшити податок на короткотермінову оренду житла та заборонити видачу нових ліцензій на таку оренду в центрі Афін, щоб збільшити житловий фонд для постійних мешканців.

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