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Вказаний клієнтом банку в анкеті рівень доходів у НБУ пропонують застосовувати як орієнтир для лімітів на перекази

11:00, 9 вересня 2024
Банки зможуть застосовувати як орієнтир для лімітів на перекази між картками рівень доходів клієнта, який той вказав в анкеті.
Вказаний клієнтом банку в анкеті рівень доходів у НБУ пропонують застосовувати як орієнтир для лімітів на перекази
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Головним орієнтиром для застосування лімітів на перекази може стати підтверджений рівень доходів клієнтів, зазначений в анкеті.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», з 1 жовтня 2024 року Національний банк тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб з карти на карту (також відомі як P2P, C2С).

Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Фінальне рішення про обмеження в 150 000 грн на місяць є тимчасовим, доки банки не посилять власні системи фінансового моніторингу, та має низку виключень, зокрема для волонтерів.

Заступник Голови НБУ Дмитро Олійник зазначив, що Національний банк та більшість банків активно борються з «дропами», однак окремі установи не «заважають» таким клієнтам, вважаючи зростання клієнтської бази важливішим за ризики використання банку для відмивання коштів.

«Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, зазначений вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший Упродовж наступного місяця ми розпочнемо створювати реєстр скомпрометованих карток, далі – реєстр «неблагонадійних» торговців», – зазначив Дмитро Олійник.

Також Дмитро Олійник наголосив на важливості відстеження і контролю за експортно-імпортними операціями із закупівлі енергообладнання, та аналізу ФОПів у практиці ухиляння від сплати податків корпораціями. Банківська спільнота з цього питання має надати свої пропозиції, які Національний банк опрацює та дасть відповідні рекомендації.

Автор: Наталя Мамченко

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Вказаний клієнтом банку в анкеті рівень доходів у НБУ пропонують застосовувати як орієнтир для лімітів на перекази

Банки зможуть застосовувати як орієнтир для лімітів на перекази між картками рівень доходів клієнта, який той вказав в анкеті.

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