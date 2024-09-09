На Черкащині чоловік здійснив неправдивий виклик поліцейських, а потім ще й напав на них

За напад на правоохоронця чоловікові може загрожувати до 5 років позбавлення волі.

На Черкащині чоловіку повідомлено про підозру в заволодінні важливим особистим документом та заподіянні легких тілесних ушкоджень поліцейському.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, будучи напідпитку, 30-річний чоловік здійснив неправдивий виклик правоохоронців. По прибуттю на місце поліцейські з’ясували це та почали складати протокол про скоєне адміністративне правопорушення.

«Під час з’ясування особи, порушник забрав із рук поліцейського його службове посвідчення, а на вимогу повернути документ почав лаятись, після чого ударив одного з правоохоронців ногою в голову», - повідомили у прокуратурі.

Зловмисника було відразу затримано у процесуальному порядку. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.