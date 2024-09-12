Заброньованому працівнику «Укрпошти» довелося зобов’язувати ТЦК надати відстрочку через суд

Працівник «Укрпошти» мав на руках наказ про бронювання, але після проходження ВЛК ТЦК наказав йому з’явитися з речами для відправки до військової частини.

Не лише у військовозобов`язаного громадянина є обов`язок щодо повідомлення органів ТЦК про відповідне бронювання, а й органи ТЦК зобов`язані перевіряти та володіти інформацією щодо заброньованих осіб з метою недопущення протиправних дій щодо особи. На цьому наголосив Дніпропетровський окружний адміністративний суд у рішенні від 13 серпня 2024 року по справі 160/14110/24.

Обставини справи

Чоловік звернувся з позовом до ТЦК, в якому просив визнати протиправною бездіяльність ТЦК щодо незарахування його на спеціальний військовий облік на підставі наказу Мінекономіки про бронювання і ненадання відстрочки від призову за мобілізацією.

Також він просив зобов`язати ТЦК прийняти рішення щодо надання відстрочки від призову за мобілізацією на підставі закону про мобілізацію та наказу Мінекономіки про бронювання.

В обґрунтування вказав, що у січні 2024 року отримав повістку та прибув до ТЦК для оновлення даних військового обліку та надання витягу з наказу Мінекономіки про свою відстрочку від мобілізації. Після чого відповідачем позивачу була надано направлення на ВЛК.

Після проходження ВЛК, позивач отримав статус обмежено придатний, підтвердив бронювання від мобілізації, проте, йому була вручена повістка на явку в ТЦК 17.05.2024 року. З`явившись у ТЦК, позивач знову отримав направлення на ВЛК. Після проходження ВЛК 21 травня 2024 року позивач має діагноз гіпертонічна хвороба ІІ стадії, 2 ступеню, стенозуючий атеросклероз магістральних артерій голови, ризик 3.СН 0. Був визнаний придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв`язку, оперативного забезпечення, охорони.

Чоловік надав ТЦК витяг з наказу Мінекономіки про відстрочку від мобілізації, проте, незважаючи на це, отримав повістку на відправку до військової частини на 27 травня.

23 травня він знову з`явився до ТЦК для надання центру листа від АТ «Укрпошта», в якому зазначено, що АТ «Укрпошта» просить сприяти у виконанні покладених Урядом завдань на АТ «Укрпошта» та сприяти наданню відстрочки позивачу та листа заступника начальника Головного Управління персоналу Генерального Штабу ЗСУ від 11.05.23 року про позитивне рішення щодо бронювання 50% військовозобов`язаних та щодо бронювання війcьковозобов`язаних, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності АТ «Укрпошта».

Позивачем було зауважено, що його не допустили до приміщення ТЦК, не прийняли документи та не повернули незаконно вилучений військовий квиток. Тільки після наполегливих вимог вийшла представник канцелярії та прийняла вищеназвані документи.

Що вирішив суд

З матеріалів справи встановлено, що позивач є працівником АТ «Укрпошта», яке розташовано за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, 22, обіймає посаду провідного інженера, у зв’язку з чим йому було надано відстрочку від призову строком на 6 місяців – до 28 жовтня 2024 року – відповідно до витягу з наказу Мінекономіки від 29.04.2024 року.

23 травня позивач надав довідку ВЛК і витяг з наказу Мінекономіки про відстрочку та отримав повістку на відправку до військової частини на 27 травня.

Аналізуючи норми законодавства, суд зазначив, що не лише у військовозобов`язаного громадянина є обов`язок щодо повідомлення органів ТЦК про відповідне бронювання, а й органи ТЦК зобов`язані перевіряти та володіти інформацією щодо заброньованих осіб з метою недопущення протиправних дій щодо особи.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов`язаного позивачу, 1968 р. н., було надано відстрочку до 28.10.2024.

Дослідивши письмові докази по справі, суд зазначає, що визначена чинним законодавством процедура бронювання військовозобов`язаних АТ «Укрпошта» була дотримана.

Крім того, вищезазначеними нормами чинного законодавства не встановлено жодного обмеження щодо бронювання позивача.

Таким чином, враховуючи погодження наказом Міністерства економіки відстрочки та надання АТ «Укрпошта» ТЦК необхідних документів, згідно з постановою КМУ №76, на момент призову позивача на військову службу під час мобілізації відповідно до вимог статті 23 Закону №3543-ХІІ, позивач мав відстрочку як заброньований працівник «Укрпошти».

Як вже було зазначено, позивач, пройшовши медичну комісію, сподівався отримати відстрочку від мобілізації, оскільки надав всі необхідні документи щодо бронювання. Однак натомість ТЦК було видано повістку на відправку про прибуття з речами 27.05.2024 року.

Під бездіяльністю розуміється пасивна поведінка суб`єкта владних повноважень, яка може мати вплив на права, свободи чи інтереси фізичних або юридичних осіб, в тому числі не прийняття рішення у випадках, коли таке рішення повинно бути прийнято відповідно до вимог закону. Сама по собі бездіяльність - це триваюча пасивна поведінка суб`єкта, яка виражається у формі невчинення дії (дій), яку він зобов`язаний був і міг вчинити.

Суд наголошує на тому, що порушення права позивача на відстрочку виразилося у бездіяльності відповідача щодо надання такої відстрочки, а тому, саме така бездіяльність підлягає визнанню протиправною.

Отже, суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК і зобов`язав ТЦК прийняти рішення щодо надання позивачу відстрочки як заброньованого працівника АТ «Укрпошта».

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», ДБР проводить розслідування щодо внесення до списків критично важливих певних підприємств, у тому числі адвокатських об’єднань.

Автор: Наталя Мамченко

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