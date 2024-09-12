Забронированному работнику «Укрпочты» пришлось обязывать ТЦК предоставить отсрочку через суд

Работник «Укрпочты» имел на руках приказ о бронировании, но после прохождения ВЛК ТЦК приказал ему явиться с вещами для отправки в воинскую часть.

Не только у военнообязанного гражданина есть обязанность по уведомлению органов ТЦК о соответствующем бронировании, но и органы ТЦК обязаны проверять и владеть информацией о забронированных лицах с целью недопущения противоправных действий в отношении лица. Об этом заявил Днепропетровский окружной административный суд в решении от 13 августа 2024 года по делу 160/14110/24.

Обстоятельства дела

Мужчина обратился с иском к ТЦК, в котором просил признать противоправным бездействие ТЦК по незачислению его на специальный военный учет на основании приказа Минэкономики о бронировании и непредоставлении отсрочки от призыва по мобилизации.

Также он просил обязать ТЦК принять решение о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации на основании закона о мобилизации и приказа Минэкономики о бронировании.

В обоснование указал, что в январе 2024 получил повестку и прибыл в ТЦК для обновления данных военного учета и предоставления выписки из приказа Минэкономики о своей отсрочке от мобилизации. После чего ответчиком истцу было предоставлено направление на ВЛК.

После прохождения ВЛК, истец получил статус ограниченно годный, подтвердил бронирование от мобилизации, однако ему была вручена повестка на явку в ТЦК 17.05.2024 года. Явившись в ТЦК, истец снова получил направление на ВЛК. После прохождения ВЛК 21 мая 2024 года истец получил диагноз гипертоническая болезнь ІІ стадии, 2 степени, стенозирующий атеросклероз магистральных артерий головы, риск 3.СН 0. Был признан годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, вузах, учебных центрах (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

Мужчина предоставил ТЦК выписку из приказа Минэкономики об отсрочке от мобилизации, однако, несмотря на это, получил повестку на отправку в воинскую часть на 27 мая.

23 мая он снова явился в ТЦК для предоставления центру письма от АО «Укрпочта», в котором указано, что АО «Укрпочта» просит содействовать в выполнении возложенных Правительством задач на АО «Укрпочта» и содействовать предоставлению отсрочки истцу и письма заместителя начальника Главного Управление персонала Генерального Штаба ВСУ от 11.05.23 года о положительном решении по бронированию 50% военнообязанных и по бронированию военнообязанных, имеющих дефицитные военно-учетные специальности АО «Укрпочта».

Истцом было отмечено, что его не допустили в помещение ТЦК, не приняли документы и не вернули незаконно изъятый ​​военный билет. Только после упорных требований вышла представитель канцелярии и приняла вышеназванные документы.

Что решил суд

Из материалов дела установлено, что истец является работником АО «Укрпочта», расположенном по адресу г. Киев, ул. Крещатик, 22, занимает должность ведущего инженера, в связи с чем ему была предоставлена ​​отсрочка от призыва сроком на 6 месяцев – до 28 октября 2024 года – в соответствии с выдержкой из приказа Минэкономики от 29.04.2024 года.

23 мая истец предоставил справку ВЛК и извлечение из приказа Минэкономики об отсрочке и получил повестку на отправку в воинскую часть на 27 мая.

Анализируя нормы законодательства, суд отметил, что не только у военнообязанного гражданина есть обязанность по уведомлению органов ТЦК о соответствующем бронировании, но и органы ТЦК обязаны проверять и владеть информацией о забронированных лицах с целью недопущения противоправных действий в отношении лица.

Судом установлено, что в соответствии с выпиской из приказа Минэкономики о бронировании военнообязанного истцу, 1968 г. р., была предоставлена ​​отсрочка до 28.10.2024.

Исследовав письменные доказательства, суд отмечает, что определенная действующим законодательством процедура бронирования военнообязанных АО «Укрпочта» была соблюдена.

Кроме того, вышеуказанными нормами действующего законодательства не установлено никаких ограничений по бронированию истца.

Таким образом, учитывая согласование приказом Министерства экономики отсрочки и предоставления АО «Укрпочта» ТЦК необходимых документов, согласно постановлению КМУ №76, на момент призыва истца на военную службу во время мобилизации в соответствии с требованиями статьи 23 Закона №3543-ХІІ, истец имел отсрочку как забронированный работник «Укрпочты».

Как уже было сказано, истец, пройдя медицинскую комиссию, надеялся получить отсрочку от мобилизации, поскольку предоставил все необходимые документы по бронированию. Однако ТЦК была выдана повестка на отправку о прибытии с вещами 27.05.2024 года.

Под бездействием понимается пассивное поведение субъекта властных полномочий, которое может повлиять на права, свободы или интересы физических или юридических лиц, в том числе не принятие решения в случаях, когда такое решение должно быть принято в соответствии с требованиями закона. Само по себе бездействие – это продолжающееся пассивное поведение субъекта, выражающееся в форме несовершения действия (действий), которое он обязан был и мог совершить.

Суд отмечает, что нарушение права истца на отсрочку выразилось в бездействии ответчика относительно предоставления такой отсрочки, а потому, именно такое бездействие подлежит признанию противоправным.

Следовательно, суд признал противоправным бездействие ТЦК и обязал ТЦК принять решение о предоставлении истцу отсрочки как забронированного работника.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ГБР проводит расследование по внесению в списки критически важных определенных предприятий, в том числе адвокатских объединений.

Автор: Наталья Мамченко

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