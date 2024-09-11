ГБР проводит расследование по внесению в списки критически важных определенных предприятий, в том числе адвокатских объединений

В настоящее время следствием установлено более 350 человек, являющихся работниками 20 юридических лиц, в отношении которых имели место выписки из приказов министерства о бронировании военнообязанных.

15 августа 2024 года прокурор отдела Киевской городской прокуратуры обратился к следственному судье Печерского районного суда Киева с ходатайством о наложении ареста на имущество, которое временно изъято во время обыска.

Из материалов ходатайства усматривается, что первым следственным отделом ТУ ГБР в г. Киеве проводится досудебное расследование по уголовному производству №62024100110000119 от 28.05.2024 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК.

Из определения суда следует, что досудебное следствие начато на основании материалов Первого оперативного отдела ТУ ГБР в г. Киеве, по факту содействия незаконной переправке лиц через государственную границу ведущим инженером по комплектации оборудования филиала «Отделенное подразделение «Централизованные закупки» АО «НАЭК «Энергоатом» путем изготовления недостоверных документов о бронировании военнообязанных, а также командировочных приказов за границу.

В частности, следствием установлено, что 14.05.2024 г. во время мониторинга процессов информационного обмена с применением технических и программных средств контроля АО «НАЭК «Энергоатом», установлен факт наличия на рабочем компьютере ведущего инженера по комплектации оборудования филиала «ОП «Централизованные закупки» документов в электронном виде, содержащих персональные данные граждан Украины, не являющихся работниками компании.

В ходе следствия проведен обзор рабочего места, рабочей электронной почты и рабочего компьютера, в ходе которого обнаружены документы, не связанные с непосредственными функциональными обязанностями указанного работника, а именно: копии паспортов, справок о присвоении идентификационного номера, дипломов о высшем образовании, военно-учетных документов лиц призывного возраста, приказы Министерства энергетики Украины об определении предприятий ТЭК критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период с приложениями, приказы Министерства экономики Украины о бронировании военнообязанных, списки военнообязанных, подлежащие бронированию, выдержки Министерства энергетики по приказам Министерства экономики о бронировании военнообязанных.

«Одновременно, выявленные документы обоснованно имеют признаки внесения в них недостоверных сведений путем изменения перечней критически важных предприятий, изменения содержания приказов Министерства экономики Украины о бронировании военнообязанных, и списков военнообязанных, подлежащих бронированию, что подтверждается информацией и документами предоставленными АО «НАЭК «Энергоатом», Министерством энергетики Украины и Министерством экономики Украины.

Кроме этого, обнаруженные выдержки Министерства энергетики Украины по приказам Министерства экономики Украины, о бронировании военнообязанных в полной мере не соответствуют действительности, так как согласно информации Министерства энергетики Украины, такие не выдавались.

Так, в настоящее время следствием установлено более 350 человек, являющихся работниками 20 юридических лиц, в отношении которых, в том числе, установлены выписки Министерства энергетики Украины по приказам Министерства экономики Украины, о бронировании военнообязанных от имени государственного секретаря Министерства энергетики Украины.

Будучи допрошенным в качестве свидетеля, государственный секретарь Министерства энергетики показал, что такого рода документы он не подписывал, ведь это противоречит порядку бронирования утвержденному КМУ», - говорится в постановлении суда.

При осмотре рабочей электронной почты ведущего инженера по комплектации оборудования филиала «ОП «Централизованные закупки» установлено, что с помощью него он осуществлял отправку и получение такого рода документов. Среди полученных документов обнаружены приказы Министерства энергетики с приложениями, которые в дальнейшем с измененным содержанием текста приложений, а именно перечнем предприятий, которые признаются критически важными, в обратном направлении пересылались на указанные электронные адреса.

Кроме того, допрошенный в качестве свидетеля государственный секретарь Министерства энергетики показал, что приказы Министерства энергетики о признании предприятий ТЭК критически важными отсутствуют в свободном доступе.

Также в определении приводится перечень установленных юридических лиц, в отношении работников которых производилось изготовление, по мнению следствия, недостоверных документов о бронировании военнообязанных.

Среди этих юридических лиц есть три адвокатских объединения.

13 августа на основании определения следственного судьи проведен обыск, в ходе которого выявлена ​​и изъята копия выписки из приказа Минэкономики о бронировании военнообязанного, копия приказа о военном учете работников НАЭК «Энергоатом» и т.д. По определению следственного судьи Печерского райсуда Киева от 20 августа 2024 года по делу №757/36691/24-к наложен арест на указанное имущество.

Автор: Наталья Мамченко

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