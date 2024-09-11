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ДБР проводить розслідування щодо внесення до списків критично важливих певних підприємств, у тому числі адвокатських об’єднань

19:06, 11 вересня 2024
На даний час слідством встановлено понад 350 осіб, які є працівниками 20 юридичних осіб, щодо яких мали місце витяги з наказів міністерства про бронювання військовозобов’язаних .
ДБР проводить розслідування щодо внесення до списків критично важливих певних підприємств, у тому числі адвокатських об’єднань
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15 серпня 2024 року прокурор відділу Київської міської прокуратури звернувся до слідчого судді Печерського районного суду Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке тимчасово вилучено під час обшуку.

З матеріалів клопотання вбачається, що першим слідчим відділом ТУ ДБР у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62024100110000119 від 28.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК.

З ухвали суду випливає, що досудове слідство розпочато на підставі матеріалів Першого оперативного відділу ТУ ДБР у м. Києві, за фактом сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон провідним інженером з комплектації устаткування філії «Відокремлений підрозділ «Централізовані закупівлі» АТ «НАЕК «Енергоатом» шляхом виготовлення недостовірних документів про бронювання військовозобов`язаних, а також наказів про відрядження за кордон.

Зокрема, слідством встановлено, що 14.05.2024 під час моніторингу процесів інформаційного обміну із застосуванням технічних і програмних засобів контролю АТ «НАЕК «Енергоатом», встановлено факт наявності на робочому комп`ютері провідного інженера з комплектації устаткування філії «ВП «Централізовані закупівлі» документів в електронному вигляді, що містять персональні дані громадян України, які не є працівниками компанії.

В ході слідства проведено огляд робочого місця, робочої електронної пошти та робочого комп`ютеру, під час якого виявлені документи, що не пов`язані з безпосередніми функціональними обов`язками вказаного працівника, а саме: копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційного номера, дипломів про вищу освіту, військово-облікових документів осіб призивного віку, накази Міністерства енергетики України про визначення підприємств ПЕК критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період з додатками, накази Міністерства економіки України про бронювання військовозобов`язаних, списки військовозобов`язаних, які підлягають бронюванню, витяги Міністерства енергетики з наказів Міністерства економіки про бронювання військовозобов`язаних.

«Одночасно, виявлені документи обґрунтовано мають ознаки внесення до них недостовірних відомостей шляхом зміни переліків підприємств, які є критично важливими, зміни змісту наказів Міністерства економіки України про бронювання військовозобов`язаних, та списків військовозобов`язаних, які підлягають бронюванню, що підтверджується інформацією та документами наданими АТ «НАЕК «Енергоатом», Міністерством енергетики України та Міністерством економіки України.

Крім цього виявлені витяги Міністерства енергетики України з наказів Міністерства економіки України, про бронювання військовозобов`язаних в повній мірі не відповідають дійсності, так як згідно інформації Міністерства енергетики України, такі не видавались.

Так, на даний час слідством встановлено понад 350 осіб, які є працівниками 20 юридичних осіб, щодо яких, в тому числі, встановлені витяги Міністерства енергетики України з наказів Міністерства економіки України, про бронювання військовозобов`язаних, від імені державного секретаря Міністерства енергетики України.

Будучи допитаним як свідок, державний секретар Міністерства енергетики показав, що такого роду документи він не підписував, адже це суперечить порядку бронювання затвердженому КМУ» - йдеться в ухвалі суду.

Під час огляду робочої електронної пошти провідного інженера з комплектації устаткування філії «ВП «Централізовані закупівлі», встановлено, що за допомогою неї він здійснював надсилання та отримання такого роду документів. Серед отриманих документів виявлено накази Міністерства енергетики з додатками, які надалі із зміненим змістом тексту додатків, а саме переліком підприємств що визнаються критично важливими, в зворотному напрямку пересилались на зазначені електронні адреси.

Крім цього, допитаний в якості свідка державний секретар Міністерства енергетики показав, що накази Міністерства енергетики про визнання підприємств ПЕК критично важливими відсутні в вільному доступі.

Також в ухвалі наводиться перелік встановлених юридичних осіб, відносно працівників яких здійснювалось виготовлення, на думку слідства, недостовірних документів про бронювання військовозобов`язаних.

Серед цих юридичних осіб є три адвокатські об’єднання.

13 серпня на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено зокрема копію витягу з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов`язаного, копія наказу про військовий облік працівників НАЕК «Енергоатом» тощо. Ухвалою слідчого судді Печерського райсуду Києва від 20 серпня 2024 року по справі №757/36691/24-к накладено арешт на вказане майно.

Автор: Наталя Мамченко 

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ДБР проводить розслідування щодо внесення до списків критично важливих певних підприємств, у тому числі адвокатських об’єднань

На даний час слідством встановлено понад 350 осіб, які є працівниками 20 юридичних осіб, щодо яких мали місце витяги з наказів міністерства про бронювання військовозобов’язаних .

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