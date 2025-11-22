  1. В Україні

РФ атакувала пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією — роботу тимчасово зупинено, фото

08:12, 22 листопада 2025
Унаслідок атаки дронами пошкоджено інфраструктуру комплексу, а пункт пропуску призупинив роботу для ліквідації наслідків.
РФ атакувала пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією — роботу тимчасово зупинено, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 22 листопада 2025 року російські безпілотники завдали ударів по інфраструктурі пункту пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією. Про це повідомляє Державна митна служба.

Роботу міжнародного пункту пропуску тимчасово призупинено. Фахівці вже проводять усі необхідні заходи для ліквідації наслідків обстрілів та відновлення функціонування комплексу.

Подорожувальників просять користуватися іншими найближчими пунктами перетину кордону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

шахеди обстріл кордон дрон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддівське навантаження та розгляд справ поза межами строку: яку позицію займає ВП ВС

Суддівське навантаження не може бути єдиним та достатнім виправданням розгляду справи поза межами встановленого законом строку: Велика Палата.

Як українцям встановити народження або смерть на тимчасово окупованій території — роз’яснення

Закон дозволяє підтвердити народження дитини або факт смерті близького через суд і отримати свідоцтво українського зразка.

Верховний Суд про «небезпечні гроші»: як в Україні стягуватимуть необґрунтовані активів

Суддя Верховного Суду Євген Петров розповів, хто повинен доводити законність активів, як збираються докази та чому «презумпція необґрунтованості» не повинна порушувати право власності.

П’ятирічний мораторій на перевірки: Перепочинок для малого бізнесу чи ризикований експеримент

Україна вводить п’ятирічний мораторій на перевірки малого бізнесу з переходом до цифрового контролю Smart Risk Monitoring, уряд обіцяє відновлення, але бізнес боїться тіньових схем.

Рекодифікація Цивільного кодексу України: як в Раді хочуть змінити норми щодо форми правочинів

Пропозиція виключити з кодексу норми про усну та письмову форми правочинів  викликала критику ГНЕУ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]