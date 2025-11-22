РФ атакувала пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією — роботу тимчасово зупинено, фото

Унаслідок атаки дронами пошкоджено інфраструктуру комплексу, а пункт пропуску призупинив роботу для ліквідації наслідків.

У ніч на 22 листопада 2025 року російські безпілотники завдали ударів по інфраструктурі пункту пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією. Про це повідомляє Державна митна служба.

Роботу міжнародного пункту пропуску тимчасово призупинено. Фахівці вже проводять усі необхідні заходи для ліквідації наслідків обстрілів та відновлення функціонування комплексу.

Подорожувальників просять користуватися іншими найближчими пунктами перетину кордону.

