РФ атаковала пункт пропуска «Орловка» на границе с Румынией — работу временно остановлено, фото
08:12, 22 ноября 2025
В результате атаки дронов повреждена инфраструктура комплекса, а пункт пропуска приостановил работу для ликвидации последствий.
В ночь на 22 ноября 2025 года российские беспилотники нанесли удары по инфраструктуре пункта пропуска «Орловка» на границе с Румынией. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
Работа международного пункта пропуска временно приостановлена. Специалисты уже проводят все необходимые мероприятия для ликвидации последствий обстрелов и восстановления функционирования комплекса.
Путешественников просят пользоваться другими ближайшими пунктами пересечения границы.
