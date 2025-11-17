Досье судей останутся закрытыми: Большая Палата ВС поддержала решение ВККС

Верховный Суд признал законным решение ВККС временно ограничить доступ к досье судей, поскольку такая информация представляет реальную угрозу для судьей и их близких, особенно если они находятся на оккупированных территориях или служат в ВСУ.

Большая Палата Верховного Суда поставила точку в деле № 990/162/24 о доступе к досье судей. Судьи признали законным решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины держать эти документы закрытыми для общего доступа на сайте комиссии.

Напомним, что Решением Совета судей Украины от 24.02.2022 № 9 предложено ограничить публичный доступ к разделу официального веб-сайта ВККС, где размещено, в частности, досье судей и досье кандидатов на должность судьи, в связи с объявлением в Украине военного положения, в интересах национальной безопасности, безопасности граждан (судей и их близких лиц) и с целью поддержания беспристрастности правосудия.

В этом решении Совета судей Украины указано, что сложившаяся ситуация требует принятия неотложных мер, направленных на обеспечение безопасности судей, работников аппарата судов, других работников органов системы правосудия, определение четкого алгоритма действий в случае обострения ситуации с целью сохранения судебных дел, материально-технических ценностей, документов.

С 24.02.2022 ВККС с учетом решения Совета судей Украины от 24.02.2022 № 9, на основании части второй статьи 6 Закона № 2939-VI ограничила публичный доступ к разделу официального веб-сайта Комиссии с досье судей и досье кандидатов на должность судьи.

В мае 2024 года истица обратилась в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, как суд первой инстанции, с административным иском к Высшей квалификационной комиссии судей Украины, в котором просила:

признать противоправной бездеятельность ВККС относительно непубликации публичной информации, в соответствии со статьей 15 Закона Украины от 13.01.2011 № 2939-VI «О доступе к публичной информации» (далее - Закон № 2939-VI) и статьей 85 Закона Украины от 02.06.2016 № 1402-VIII «О судоустройстве и статусе судей» (далее - Закон № 1402-VIII), а именно - досье судей (досье кандидатов на должность судьи);

обязать ВККС опубликовать на своем официальном веб-сайте досье судей (досье кандидатов на должность судьи).

В обоснование исковых требований истец указывала, что с момента возобновления деятельности ВККС она отслеживает результаты работы этого органа, просматривает собеседования с судьями и проводит анализ принятых решений, в частности, в рамках квалификационного оценивания и отбора судей на вакантные должности. Кроме того, она осуществляет мониторинг проведения конкурсов на занятие судебных должностей или должностей в органах судейского самоуправления.

Таким образом, досье судей необходимы истице для осуществления общественного контроля над деятельностью судебных органов и анализа кандидатов на должность судей и судей, проходящих вышеуказанные процедуры. Поэтому для достижения своей цели ей нужна официальная и правдивая информация, которая в соответствии с законодательством должна быть открытой и доступной на официальном веб-сайте ответчика.

Истица настаивала, что ответчик в соответствии с законодательством должен публиковать досье судей (досье кандидатов на должность судьи). Однако начиная с февраля 2022 года ВККС ограничила доступ к досье судей на своем веб-сайте и по состоянию на дату подачи этого иска доступ не восстановила. Также она подчеркивала, что закона, который бы предусматривал ограничение доступа к досье, нет (за исключением ограничения некоторой информации, содержащейся в досье, и перечень которой непосредственно определен в части седьмой статьи 85 Закона № 1402-VIII).

Позиция ВККС (ответчика) заключалась в том, что в связи с объявлением в Украине военного положения, в интересах национальной безопасности, безопасности граждан (судей, членов их семей и близких лиц) и поддержания беспристрастности правосудия 24.02.2022 в соответствии с частью второй статьи 6 Закона № 2939-VI ограничен публичный доступ к досье судей. Во время действия военного положения судьи, члены их семей и близкие лица систематически привлекаются к защите территориальной целостности и независимости Украины, однако Комиссия может не располагать актуальной информацией о таких лицах. В условиях военной агрессии российской федерации против Украины разглашение информации относительно судей, членов их семей и близких лиц может представлять угрозу интересам национальной безопасности, территориальной целостности, жизни, здоровью и безопасности судей, членов их семей и близких лиц, а также провоцировать совершение правонарушений в отношении них, в том числе уголовных. Вред от опубликования такой информации превалирует над общественным интересом в ее получении во время военного положения на территории Украины. Кроме того, сбор соответствующей информации во время действия военного положения может иметь признаки вероятной неправомерной деятельности, направленной против Украины. Именно поэтому общий доступ к досье судей не осуществляется.

Решением Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 31.03.2025 иск удовлетворен частично.

Признана противоправной бездеятельность ВККС относительно непубликации публичной информации, в соответствии со статьей 15 Закона № 2939-VI и статьей 85 Закона № 1402-VIII, а именно досье судей (досье кандидатов на должность судьи).

Обязали ВККС рассмотреть поднятый в запросе истицы вопрос о восстановлении общего доступа к соответствующим разделам официального веб-сайта ВККС с досье судей.

Большая палата Верховного Суда при рассмотрении апелляционной жалобы исходила из следующего.

Чтобы определить, было ли обоснованным ограничение в доступе к информации, при анализе соответствующих дел ЕСПЧ и отечественные суды применяют «трехсоставной тест».

Большая Палата ЕСПЧ в решении от 08.11.2016 в деле «Венгерский Хельсинкский комитет против Венгрии» (заявление № 18030/11) указала, что оценка того, является ли отказ в доступе к информации вмешательством в права заявителя на свободу выражения взглядов, должна осуществляться с учетом конкретных обстоятельств дела (пункт 157).

Для этого суды должны оценить следующие критерии (пункты 158-170).

Цель запрашивающего. Определяется, действительно ли получение информации необходимо для реализации функций запрашивающего по содействию публичной дискуссии по вопросам общественного интереса и создаст ли непредоставление информации существенное препятствие свободе выражения взглядов.

Характер информации. Сведения, относительно которых запрашивается доступ, должны соответствовать критериям «трехсоставного теста», то есть собираться в интересах общества.

Роль запрашивающего. На защиту своего права на доступ к информации могут претендовать в первую очередь журналисты, ученые, общественные активисты (в частности, блогеры и популярные пользователи соцсетей), а также общественные организации, деятельность которых связана с вопросами общественного интереса.

Готовность и доступность информации. Предоставление информации не должно налагать на государственные органы чрезмерной нагрузки по сбору и обработке данных.

О необходимости применения «трехчастного теста» ЕСПЧ также указывает в пункте 25 решения от 05.10.2023 в деле «Авромчук против Украины» (заявление № 65906/13). Суд пришел к выводу, что национальные суды не объяснили, почему часть пятая статьи 6 Закона № 2939-VI или его «трехсоставной тест» не были применены в деле заявителя. Это привело к тому, что суды не осуществили балансировку потенциальных интересов, в частности интереса заявителя в доступе к информации общественного значения и необходимости защиты прав частных лиц.

Хотя «трехсоставной тест» прямо не упоминается в украинском законодательстве, в то же время по устоявшейся правоприменительной практике он является средством проверки наличия необходимых условий для ограничения доступа к информации. Иными словами, ограничение доступа к публичной информации без применения «трехсоставного теста» является незаконным и нарушает право лица на информацию. При этом «трехсоставным» тест назван потому, что он предусматривает три условия, наличие которых (всех вместе) требуется для ограничения доступа к информации.

Для определения возможности ограничения доступа к информации применяется «трехсоставной тест» по части второй статьи 6 Закона № 2939-VI. Если распорядитель информации установил, что запрашиваемая информация относится к информации с ограниченным доступом, он должен определить ее вид (конфиденциальная, тайная или служебная).

Следующий шаг - выяснить, касается ли запрашиваемая информация: интересов национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка; возможного возникновения беспорядков или преступлений в случае ее разглашения; охраны здоровья населения; защиты репутации или прав других лиц; получения информации конфиденциальным путем; авторитета и беспристрастности правосудия.

Если на все поставленные вопросы ответ отрицательный, распорядитель информации предоставляет доступ к запрашиваемой информации.

Если хотя бы на один из поставленных выше вопросов есть положительный ответ, распорядитель информации должен определить, повлечет ли разглашение информации существенный вред указанным интересам.

Если ответ на этот вопрос отрицательный - запрашиваемая информация предоставляется. Если ответ положительный - распорядитель информации должен определить, превалирует ли вред от ее опубликования над общественным интересом в ее получении.

В случае положительного ответа - отказывают в доступе к информации. В случае отрицательного ответа доступ к информации предоставляют.

Таким образом, предпосылкой для определения оснований открытости или ограничения информации является применение «трехсоставного теста».

Следовательно, как национальные, так и международные нормы прямо предусматривают возможность ограничения доступа к информации, если это осуществляется на законных основаниях, соответствует принципу соразмерности и направлено на защиту важных общественных интересов.

Однако при ограничении доступа к информации субъект властных полномочий должен соблюдать баланс между общественным интересом к соответствующей информации и необходимостью защиты прав частных лиц, которыми в этом случае являются судьи, кандидаты на должность судьи, а также члены их семей и близкие лица.

Таким образом, в таких случаях происходит сопоставление публичных и частных интересов, а задачей суда при разрешении спора является установление того, какой интерес превалирует.

Хотя «трехсоставной тест» применяется распорядителем информации при ограничении доступа к публичной информации в порядке ответа на информационный запрос, который не является предметом этого спора, тем не менее законность ограничения доступа к сведениям подлежит оценке именно в пределах этого судебного производства и доводы сторон и аргументы Комиссии оцениваются судом с учетом критериев части второй статьи 6 Закона № 2939-VI, которые являются общеобязательными для легитимного ограничения доступа к публичной информации (то есть «трехсоставного теста»).

Да, ВККС, обосновывая прекращение доступа к досье судей (досье кандидатов на должность судьи), указывает, что во время действия военного положения судьи, члены их семей и близкие лица систематически привлекаются к защите территориальной целостности и независимости Украины, однако Комиссия может не располагать актуальной информацией о таких лицах.

В условиях военной агрессии российской федерации против Украины разглашение информации относительно судей, членов их семей и близких лиц может представлять угрозу национальной безопасности, территориальной целостности, жизни, здоровью и безопасности судей и их родственников, а также провоцировать совершение правонарушений в отношении них, в частности уголовных. Вред от опубликования такой информации превалирует над общественным интересом в ее получении во время военного положения в Украине.

Кроме того, сбор соответствующей информации во время действия военного положения может иметь признаки вероятной неправомерной деятельности, направленной против Украины.

Законная цель (легитимный интерес). В условиях военного положения защита национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка, а также гарантирование безопасности судей, членов их семей и близких лиц, поддержание авторитета и беспристрастности правосудия составляют законную цель, которая прямо предусмотрена Конституцией Украины и специальным законодательством.

Реальный (существенный) вред. С учетом военной агрессии российской федерации опубликование детальных сведений о судьях и их родственных связях может создать реальные риски физического или морального давления, а также провоцировать совершение противоправных действий или использование соответствующих данных во вред национальной безопасности.

Особенно опасными такие сведения могут быть в случаях, когда близкие лица судей принудительно остаются на временно оккупированной территории. В таком случае связь с судьей, а также раскрытие информации о виде деятельности таких лиц может ставить под угрозу жизнь и здоровье этих лиц.

Кроме этого, как уже указано выше, ВККС может не располагать актуальной информацией о привлечении судей или их близких к обороне Украины, что усиливает риски, связанные с разглашением данных в открытом доступе.

Соразмерность (превалирование вреда над общественным интересом). В период действия военного положения потенциальный вред жизни, здоровью и безопасности судей и их близких лиц может превалировать над общественным интересом в немедленном и безусловном доступе ко всему объему их досье.

Большая Палата Верховного Суда считает, что приведенные ВККС аргументы о необходимости временного ограничения доступа к досье судей и досье кандидатов на должность судьи в целом согласуются с «трехсоставным тестом», предусмотренным частью второй статьи 6 Закона № 2939-VI.

Учитывая, что ВККС доказала целесообразность, необходимость и пропорциональность ограничения доступа к досье судей (досье кандидата на должность судьи) в связи с объявлением в Украине военного положения в интересах национальной безопасности, безопасности граждан (судей, членов их семей и близких лиц) и для поддержания авторитета и беспристрастности правосудия, а также учитывая, что в статье 64 Конституции Украины, которая определяет перечень ограничений отдельных конституционных прав и свобод человека и гражданина в условиях военного или чрезвычайного положения, отсутствует ссылка на статью 34 Конституции Украины, то действия ВККС относительно ограничения доступа к спорной публичной информации соответствуют критериям, определенным частью второй статьи 2 КАС Украины.

Поэтому ВП ВС решение Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 31.03.2025 в деле № 990/162/24 отменила, и вынесла новое решение, которым отказала в удовлетворении иска к Высшей квалификационной комиссии судей Украины о признании ее бездеятельности противоправной и обязательстве совершить определенные действия.

Автор: Тарас Лученко

Автор: Тарас Лученко