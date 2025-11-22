Электромобили в Украине бьют рекорды – где их больше всего покупают

В октябре украинцы зарегистрировали почти 10,5 тысяч электромобилей.

По данным «Укравтопром», в октябре автопарк Украины пополнили 10 467 электромобилей (BEV).

Больше всего регистраций:

Львовская область — 1635 (92% подержанные);

Киев — 1252 (52% подержанные);

Киевская область — 850 (65% подержанные);

Днепропетровская область — 847 (71% подержанные);

Одесская область — 573 (70% подержанные).

Среди новых электромобилей:

в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях лидер — Volkswagen ID.Unyx;

во Львовской и Одесской областях — BYD Song Plus.

В сегменте подержанных импортных электромобилей:

в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях — Tesla Model Y;

во Львовской и Одесской областях — Tesla Model 3.

