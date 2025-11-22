Электромобили в Украине бьют рекорды – где их больше всего покупают
07:36, 22 ноября 2025
В октябре украинцы зарегистрировали почти 10,5 тысяч электромобилей.
По данным «Укравтопром», в октябре автопарк Украины пополнили 10 467 электромобилей (BEV).
Больше всего регистраций:
- Львовская область — 1635 (92% подержанные);
- Киев — 1252 (52% подержанные);
- Киевская область — 850 (65% подержанные);
- Днепропетровская область — 847 (71% подержанные);
- Одесская область — 573 (70% подержанные).
Среди новых электромобилей:
- в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях лидер — Volkswagen ID.Unyx;
- во Львовской и Одесской областях — BYD Song Plus.
В сегменте подержанных импортных электромобилей:
- в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях — Tesla Model Y;
- во Львовской и Одесской областях — Tesla Model 3.
