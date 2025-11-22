  1. В Украине

Электромобили в Украине бьют рекорды – где их больше всего покупают

07:36, 22 ноября 2025
В октябре украинцы зарегистрировали почти 10,5 тысяч электромобилей.
Электромобили в Украине бьют рекорды – где их больше всего покупают
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По данным «Укравтопром», в октябре автопарк Украины пополнили 10 467 электромобилей (BEV).

Больше всего регистраций:

  • Львовская область — 1635 (92% подержанные);
  • Киев — 1252 (52% подержанные);
  • Киевская область — 850 (65% подержанные);
  • Днепропетровская область — 847 (71% подержанные);
  • Одесская область — 573 (70% подержанные).

Среди новых электромобилей:

  • в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях лидер — Volkswagen ID.Unyx;
  • во Львовской и Одесской областях — BYD Song Plus.

В сегменте подержанных импортных электромобилей:

  • в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях — Tesla Model Y;
  • во Львовской и Одесской областях — Tesla Model 3.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

авто транспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Налоговая запустила «TAX Control», но без определенных правил: юристы предупреждают о рисках

ГНС запускает «TAX Control» без обнародованных критериев риска — эксперты видят угрозы правам бизнеса.

Судейская нагрузка и рассмотрение дел за пределами сроков: какой позиции придерживается БП ВС

Судейская нагрузка не может быть единственным и достаточным оправданием рассмотрения дела за пределами установленного законом срока: Большая Палата.

Как украинцам установить рождение или смерть на временно оккупированной территории — разъяснение

Закон позволяет подтвердить рождение ребенка или факт смерти близкого через суд и получить свидетельство украинского образца.

Верховный Суд о «опасных деньгах»: как в Украине будут взыскивать необоснованные активы

Судья Верховного Суда Евгений Петров рассказал, кто должен доказывать законность активов, как собираются доказательства и почему «презумпция необоснованности» не должна нарушать право собственности.

Пятилетний мораторий на проверки: передышка для малого бизнеса или рискованный эксперимент

Украина вводит пятилетний мораторий на проверки малого бизнеса с переходом к цифровому контролю Smart Risk Monitoring, правительство обещает восстановление, но бизнес опасается теневых схем.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]