  1. В Україні

Електромобілі в Україні б’ють рекорди – де їх найбільше купують

07:36, 22 листопада 2025
У жовтні українці зареєстрували майже 10,5 тисяч електромобілів.
Електромобілі в Україні б’ють рекорди – де їх найбільше купують
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За даними «Укравтопром», у жовтні автопарк України поповнили 10 467 електромобілів (BEV).

Найбільше реєстрацій:

  • Львівська область — 1635 (92% вживані);
  • Київ — 1252 (52% вживані);
  • Київська область — 850 (65% вживані);
  • Дніпропетровська область — 847 (71% вживані);
  • Одеська область — 573 (70% вживані).

Серед нових електромобілів:

  • у Києві, Київській та Дніпропетровській областях лідер — Volkswagen ID.Unyx;
  • на Львівщині та Одещині — BYD Song Plus.

У сегменті вживаних імпортних електромобілів:

  • у Києві, Київській та Дніпропетровській областях — Tesla Model Y;
  • на Львівщині та Одещині — Tesla Model 3.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

авто транспорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддівське навантаження та розгляд справ поза межами строку: яку позицію займає ВП ВС

Суддівське навантаження не може бути єдиним та достатнім виправданням розгляду справи поза межами встановленого законом строку: Велика Палата.

Як українцям встановити народження або смерть на тимчасово окупованій території — роз’яснення

Закон дозволяє підтвердити народження дитини або факт смерті близького через суд і отримати свідоцтво українського зразка.

Верховний Суд про «небезпечні гроші»: як в Україні стягуватимуть необґрунтовані активів

Суддя Верховного Суду Євген Петров розповів, хто повинен доводити законність активів, як збираються докази та чому «презумпція необґрунтованості» не повинна порушувати право власності.

П’ятирічний мораторій на перевірки: Перепочинок для малого бізнесу чи ризикований експеримент

Україна вводить п’ятирічний мораторій на перевірки малого бізнесу з переходом до цифрового контролю Smart Risk Monitoring, уряд обіцяє відновлення, але бізнес боїться тіньових схем.

Рекодифікація Цивільного кодексу України: як в Раді хочуть змінити норми щодо форми правочинів

Пропозиція виключити з кодексу норми про усну та письмову форми правочинів  викликала критику ГНЕУ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]