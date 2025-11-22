Електромобілі в Україні б’ють рекорди – де їх найбільше купують
07:36, 22 листопада 2025
У жовтні українці зареєстрували майже 10,5 тисяч електромобілів.
За даними «Укравтопром», у жовтні автопарк України поповнили 10 467 електромобілів (BEV).
Найбільше реєстрацій:
- Львівська область — 1635 (92% вживані);
- Київ — 1252 (52% вживані);
- Київська область — 850 (65% вживані);
- Дніпропетровська область — 847 (71% вживані);
- Одеська область — 573 (70% вживані).
Серед нових електромобілів:
- у Києві, Київській та Дніпропетровській областях лідер — Volkswagen ID.Unyx;
- на Львівщині та Одещині — BYD Song Plus.
У сегменті вживаних імпортних електромобілів:
- у Києві, Київській та Дніпропетровській областях — Tesla Model Y;
- на Львівщині та Одещині — Tesla Model 3.
