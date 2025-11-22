Електромобілі в Україні б’ють рекорди – де їх найбільше купують

У жовтні українці зареєстрували майже 10,5 тисяч електромобілів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За даними «Укравтопром», у жовтні автопарк України поповнили 10 467 електромобілів (BEV).

Найбільше реєстрацій:

Львівська область — 1635 (92% вживані);

Київ — 1252 (52% вживані);

Київська область — 850 (65% вживані);

Дніпропетровська область — 847 (71% вживані);

Одеська область — 573 (70% вживані).

Серед нових електромобілів:

у Києві, Київській та Дніпропетровській областях лідер — Volkswagen ID.Unyx;

на Львівщині та Одещині — BYD Song Plus.

У сегменті вживаних імпортних електромобілів:

у Києві, Київській та Дніпропетровській областях — Tesla Model Y;

на Львівщині та Одещині — Tesla Model 3.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.