Экспортирует ли Украина электроэнергию: в Минэнерго ответили

Вся производимая украинскими АЭС, ГЭС, ТЭС и ТЭЦ электроэнергия используется исключительно для обеспечения потребностей внутреннего потребления, экспорт электроэнергии за пределы Украины сейчас не осуществляется, сообщает Министерство энергетики.

Отмечается, что в результате массированных ракетно-дроновых атак врага в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Их возможности производить электроэнергию значительно снизились, а потребности потребителей остались на том же уровне, что и до атак.

«Поэтому все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления – соответственно экспорт электроэнергии за пределы Украины не осуществляется», – говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что украинская энергосистема является частью европейской сети. А когда энергосистемы соединены между собой (так как украинская, молдавская, румынская, венгерская, словацкая и польская), между ними существуют технические перетоки.

«Некоторые, ошибочно или целенаправленно, путают эти технические перетоки с коммерческим экспортом, не понимая, как работает объединенная энергосистема. Это природное явление, обусловленное законами физики. Как правило, эти перетоки незначительны. Но всегда почасовой баланс близок к нулю: сколько идет за границу – столько сразу же возвращается в Украину», – добавили в Министерстве.

