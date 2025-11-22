  1. В Україні

Чи експортує Україна електроенергію: в Міненерго відповіли

07:18, 22 листопада 2025
В Міненерго запевняють, що комерційний експорт української електроенергії до сусідніх держав зараз не здійснюється.
Чи експортує Україна електроенергію: в Міненерго відповіли
Фото: Investory.News
Вся вироблена українськими АЕС, ГЕС, ТЕС та ТЕЦ електроенергія використовується виключно для забезпечення потреб внутрішнього споживання, експорт електроенергії за межі України зараз не здійснюється, повідомляє Міністерство енергетики.

Зазначається, що внаслідок масованих ракетно-дронових атак ворога в Україні пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції. Їхні можливості виробляти електроенергію значно знизились, а потреби споживачів залишились на тому ж рівні, що й до атак.

«Тому всі доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють винятково для покриття внутрішнього споживання - відповідно, експорт електроенергії за межі України не здійснюється», – йдеться у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що українська енергосистема є частиною європейської енергомережі. А коли енергосистеми з'єднані між собою (так, як українська, молдовська, румунська, угорська, словацька і польська), між ними існують технічні перетоки.

«Дехто, помилково чи цілеспрямовано, плутає ці технічні перетоки з комерційним експортом, не розуміючи, як працює об’єднана енергосистема. Це природне явище, обумовлене законами фізики. Як правило, ці перетоки незначні. Але завжди погодинний баланс близький до нуля: скільки йде за кордон - стільки одразу ж повертається в Україну», – додали в Міністерстві.

Україна енергетика

