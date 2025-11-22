Свічка пам’яті у вікні: 22 листопада в Україні вшановують жертв Голодоморів

Українців закликають запалити свічку та вшанувати мільйони людей, які загинули внаслідок штучних голодів, організованих радянським режимом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

22 листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів — національний день скорботи, який припадає на четверту суботу листопада. Це — день великого суму та скорботи для українців.

Цього дня вшановують пам’ять мільйонів українців, які стали жертвами штучного голоду, організованого сталінським режимом у 1932-1933 роках.

Голодомор був частиною репресивної політики, спрямованої на придушення українського селянства та знищення національної ідентичності.

Також Україна згадує трагедії голоду 1921-1923 і 1946-1947 років, які стали наслідком політики радянської влади.

Українців закликають о 16:00 долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання та акції Запали свічку пам’яті. Щоб світло від свічок стало символом скорботи за жертвами голодоморів і символом незламності у час повномасштабної війни в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.