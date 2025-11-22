Свеча памяти в окне: 22 ноября в Украине чтят жертв Голодоморов

Украинцев призывают зажечь свечу и почтить память миллионов людей, погибших в результате искусственных голодов, организованных советским режимом.

22 ноября Украина чтит память жертв Голодоморов — национальный день скорби, который приходится на четвертую субботу ноября. Это – день большой печали и скорби для украинцев.

В этот день вспоминают миллионы украинцев, ставших жертвами искусственного голода, организованного сталинским режимом в 1932–1933 годах.

Голодомор был частью репрессивной политики, направленной на подавление украинского крестьянства и уничтожение национальной идентичности.

Также Украина вспоминает трагедии голода 1921–1923 и 1946–1947 годов, которые стали следствием политики советской власти.

Украинцев призывают в 16:00 присоединиться к общенациональной минуте молчания и акции «Зажги свечу памяти», чтобы свет свечей стал символом скорби по жертвам Голодоморов и символом несокрушимости во время полномасштабной войны в Украине.

