У США суддя оголосив догану адвокатці через фейкові посилання у справі, які створив ШІ

Американській юридичній фірмі вдалося уникнути санкцій у справі про банкрутство, але суддя оголосив догану адвокатці за подання документів із фейковими посиланнями.

У США одна з найбільших юридичних фірм, чиїх адвокатів перевіряли через використання штучного інтелекту, уникла санкцій у федеральній справі про банкрутство. Водночас суддя оголосив догану її юристці за подання документів із неточними та неіснуючими посиланнями, згенерованими ШІ, пише Reuters.

Рішення не карати Gordon Rees Scully Mansukhani стало черговим у серії справ, пов’язаних із «галюцинаціями» штучного інтелекту, які з’являються у дедалі більшій кількості судових документів — а подекуди навіть у рішеннях судів. Суддя з питань банкрутства США Крістофер Гокінс з Монтґомері (Алабама) у своїй ухвалі зазначив, що фірма Gordon Rees «вжила розумних заходів» для мінімізації ризиків, пов’язаних із використанням генеративного ШІ в юрроботі, і відмовився накладати санкції на компанію, де працює 1800 юристів.

За словами Гокінса, Gordon Rees уже виплатила понад 55 тис. доларів у вигляді гонорарів адвокатам інших сторін у справі щодо банкрутства лікарні, подала нову внутрішню ШІ-політику, яка включає обов’язкову перевірку цитувань, та виконала попередню вимогу суду пояснити, чому компанію не слід штрафувати.

Суддя зобов’язав Gordon Rees поширити копію ухвали та оновлених правил серед усіх своїх юристів і підтвердити виконання.

При цьому Гокінс офіційно оголосив догану адвокатці фірми, відповідальній за помилки, — Кессі Престон. Саме у документах, поданих від імені її вже колишнього клієнта Progressive Perfusion, кредитора у справі про банкрутство, з’явилися хибні посилання, які створив ШІ.

За словами судді, Престон повідомила, що на момент подання документів переживала складні особисті події. Однак її дії все ж «становили зловживання процедурою банкрутства».

