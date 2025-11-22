  1. В мире

В США судья объявил выговор адвокату из-за фейковых ссылок в деле, которые создал ИИ

10:19, 22 ноября 2025
Американской юридической фирме удалось избежать санкций в деле о банкротстве, но судья объявил выговор адвокату за подачу документов с фейковыми ссылками.
В США судья объявил выговор адвокату из-за фейковых ссылок в деле, которые создал ИИ
Фото: iphqnews.com
В США одна из крупнейших юридических фирм, адвокатов которой проверяли из-за использования искусственного интеллекта, избежала санкций в федеральном деле о банкротстве. В то же время судья объявил выговор ее юристке за подачу документов с неточными и несуществующими ссылками, сгенерированными ИИ, пишет Reuters.

Решение не наказывать Gordon Rees Scully Mansukhani стало очередным в серии дел, связанных с «галлюцинациями» искусственного интеллекта, которые появляются в все большем количестве судебных документов — а порой даже в судебных решениях. Судья по делам о банкротстве США Кристофер Хокинс из Монтгомери (Алабама) в своем определении отметил, что фирма Gordon Rees «приняла разумные меры» для минимизации рисков, связанных с использованием генеративного ИИ в юридической работе, и отказался накладывать санкции на компанию, в которой работают 1800 юристов.

По словам Хокинса, Gordon Rees уже выплатила более 55 тыс. долларов в виде гонораров адвокатам других сторон в деле о банкротстве больницы, подала новую внутреннюю ИИ-политику, которая включает обязательную проверку цитат, и выполнила прежнее требование суда объяснить, почему компанию не следует штрафовать.

Судья обязал Gordon Rees распространить копию определения и обновленных правил среди всех своих юристов и подтвердить выполнение.

При этом Хокинс официально объявил выговор адвокату фирмы, ответственной за ошибки, — Кэсси Престон. Именно в документах, поданных от имени ее уже бывшего клиента Progressive Perfusion, кредитора в деле о банкротстве, появились ошибочные ссылки, созданные ИИ.

По словам судьи, Престон сообщила, что на момент подачи документов переживала сложные личные события. Однако ее действия все же «представляли собой злоупотребление процедурой банкротства».

