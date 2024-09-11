Нацбанк и Минфин осудили планы МВФ посетить россию

Мы призываем изолировать государство-агрессора, не возобновлять диалог и не легитимизировать российский режим, – министр финансов Сергей Марченко.

В ходе переговоров с представителями Международного валютного фонда украинская сторона выразила решительный протест против возобновления сотрудничества МВФ с рф и планов направить миссию в москву. Об этом сообщили в Министерстве финансов и Национальном банке Украины.

"Недавно стало известно о намерениях МВФ возобновить работу миссии в россии. Вместе с коллегами из НБУ мы четко прокоммуникировали позицию Украины относительно недопустимости работы со страной-агрессором", - сообщил Министр финансов Сергей Марченко в соцсети.

По словам Марченко, Украина работает с МВФ, другими международными партнерами, чтобы привлечь ресурсы, критически важные для выживания страны. Этого всего не было бы, если бы не война, которую развязала рф.

"Мы призываем изолировать государство-агрессора, не возобновлять диалог и не легитимизировать российский режим. 4 статья Соглашения МВФ, и любые другие формальные причины не могут быть предпосылкой для работы в рф", - добавил Марченко.

Председатель Национального банка Андрей Пышный отметил, что последствия возобновления сотрудничества с рф со стороны МВФ "могут быть крайне негативными и точно будут противоречить глобальной повестке дня".

"Восстановление сотрудничества МВФ с рф может быть воспринято как страной-агрессором, так и другими странами как расширение возможностей для возобновления диалога с россией и легитимизации всех потерь, нанесенных Украине", - считает Пышный.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что исполнительный директор МВФ от Украины объяснил, почему МВФ направил свою миссию в москву.

Напомним, ранее факт направления миссии МВФ в москву стал предметом критики советника руководителя ОП Тимофея Милованова, который считает, что исполнительный директор МВФ от Украины Владислав Рашкован мог инициировать вопрос блокирования такой миссии.

Как известно, МВФ и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала по пятому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) для Украины.

Ранее писала «Судебно-юридическая газета», что МВФ в своем заявлении перечислил реформы, которые должна сделать Украина для получения нового транша.

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