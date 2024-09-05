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Исполнительный директор МВФ от Украины объяснил, почему МВФ направил свою миссию в москву

17:40, 5 сентября 2024
«Является ли эта миссия «зрадой» именно сейчас – возможно да, но скорее всего – нет» – исполнительный директор МВФ Владислав Рашкован.
Исполнительный директор МВФ от Украины объяснил, почему МВФ направил свою миссию в москву
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Исполнительный директор МВФ от Украины Владислав Рашкован дал ответы на то, почему Международный валютный фонд (МВФ) решил направить свою миссию в рф. Напомним, ранее факт направления миссии МВФ в москву стал предметом критики советника руководителя ОП Тимофея Милованова, который считает, что Рашкован мог инициировать вопрос о блокировании такой миссии.

«Будет ли миссия – во вторник вечером, при выходе статьи на Reuters, об этом не было официальной информации от МВФ. В среду поздно вечером подтверждение от МВФ вышло – да, миссия планируется», - отметил он.

«Является ли миссия «зрадой» именно сейчас – возможно да, но скорее всего – нет» - отметил он. Дальше Рашкован привел информацию, какие миссии в МВФ вообще существуют.

Так, для реализации своих функций, записанных в Уставе МВФ, Фонд может организовывать три типа миссий:

  • миссии по надзору (surveillance mission): эти миссии фокусируются на экономическом анализе стран и делаются согласно 4 статьи Устава МВФ (они еще называются Article IV missions).
  • программные миссии и миссии по пересмотру программ (program missions and program review missions): это визиты команды экспертов МВФ в страну-члену с целью разработки или обсуждения новой программы финансовой поддержки.
  • миссии технической помощи (technical assistance): это специализированные миссии экспертов МВФ в странах-членах, направленные на оказание практической помощи и экспертизы в конкретных сферах экономической политики. Эти миссии отличаются от программных миссий и миссий с учетом программ, сосредоточенных на развитии институциональной способности стран и передаче знаний, а не на разработке или мониторинге программ финансирования.

По его словам, МВФ не предоставляет кредитование россии с 1998 года и не оказывает техническую помощь с 2022 года. «То есть, сейчас это будет миссия для надзора (surveillance mission), в рамках которой МВФ будет анализировать экономику россии, а российские власти должны будут предоставить всю необходимую экономическую и статистическую отчетность по своей экономике» - отметил он.

В последний раз МВФ проводил такую ​​миссию в россии еще в 2019 году, до пандемии и до полномасштабного российского вторжения в Украину.

«Что происходит в их экономике и не агрегированной отчетности, Фонд может только догадываться, получая данные только косвенными методами. Догадываемся и мы, и все западные партнеры. А хотелось бы все-таки узнать. К примеру, Article IV отчет по Украине доступен на сайте МВФ. То есть россия знает о нашей экономике, а мы и наши партнеры достоверно не знаем об их экономике» - добавил Рашкован.

По его словам, эту миссию МВФ организовал сейчас, потому что ключевые международные партнеры Украины «хотят понять, что происходит в экономике россии».

«Они хотят понять, как работают санкции – на основе прямых данных, достоверность которых проверит МВФ. И потому крупные «акционеры» МВФ просят организовать такую ​​миссию сейчас» – отметил он.

Что касается того, кто в МВФ принимает решение по организации миссий в страны, то, по словам Рашкована, решение об организации миссии принимается на уровне менеджмента Фонда.

«Для меня стала сюрпризом новость, что часть миссии будет организована в москве. Я понимаю ограниченную эффективность виртуальных миссий, но считаю, что физическая миссия в москве даже на несколько дней создает много рисков для Фонда – от репутационного до риска безопасности на уровне персонала. Я об этом сообщил руководству Фонда, но опять-таки у директоров не играет роли по организации или утверждению миссий в других странах» - отметил он.

Автор: Наталя Мамченко 

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