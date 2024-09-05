Виконавчий директор МВФ від України пояснив, чому МВФ спрямував свою місію до москви

«Чи ця місія є зрадою саме зараз – можливо так, але скоріш за все – ні» – виконавчий директор МВФ Владислав Рашкован.

Виконавчий директор МВФ від України Владислав Рашкован надав відповіді стосовно того, чому Міжнародний валютний фонд (МВФ) вирішив направити свою місію до рф. Нагадаємо, раніше факт спрямування місії МВФ до москви став предметом критики радника керівника ОП Тимофія Милованова, який вважає, що Рашкован міг ініціювати питання щодо блокування такої місії.

«Чи буде місія – у вівторок ввечері, під час виходу статті на Reuters, про це не було офіційної інформації від МВФ. В середу пізно ввечері підтвердження від МВФ вийшло – так, місія планується» - зазначив він.

«Чи ця місія є зрадою саме зараз – можливо так, але скоріш за все – ні» - зазначив він. Далі Рашкован навів інформацію, які місії в МВФ взагалі існують.

Так, для реалізації своїх функцій, записаних в Статуті МВФ, Фонд може організовувати три типи місій:

місії для нагляду (surveillance mission): ці місії фокусуються на економічному аналізу країн і робляться згідно 4 статті Статуту МВФ (вони ще називаються Article IV missions).

програмні місії та місії по перегляду програм (program missions and program review missions): це візити команди експертів МВФ до країни-члена з метою розробки або обговорення нової програми фінансової підтримки.

місії технічної допомоги (technical assistance): це спеціалізовані місії експертів МВФ до країн-членів, спрямовані на надання практичної допомоги та експертизи у конкретних сферах економічної політики. Ці місії відрізняються від програмних місій та місій з огляду програм тим, що вони зосереджені на розвитку інституційної спроможності країн та передачі знань, а не на розробці чи моніторингу програм фінансування.

За його словами, МВФ не надає кредитування росії з 1998 року та не надає технічну допомогу з 2022 року. «Тобто, зараз це буде місія для нагляду (surveillance mission), в рамках якої МВФ буде аналізувати економіку рф, а російська влада повинна буде надати всю необхідну економічну та статистичну звітність по своїй економіці» - зауважив він.

В останній раз МВФ проводив таку місію в рф ще в 2019 році, до пандемії і до повномасштабного російського вторгнення в Україну.

«Що коїться в їх економіці та не агрегованій звітності, Фонд може тільки здогадуватися, отримуючи дані тільки непрямими методами. Здогадуємось і ми, і всі західні партнери. А хотілось би все ж таки дізнатися. Наприклад, Article IV звіт по Україні доступний на сайті МВФ. Тобто росія знає про нашу економіку, а ми і наші партнери достовірно не знаємо про їх економіку» - додав Рашкован.

За його словами, цю місію МВФ організував зараз, бо ключові міжнародні партнери України «хочуть зрозуміти, що коїться в економіці росії».

«Вони хочуть зрозуміти, як працюють санкції – на основі прямих даних, достовірність яких перевірить МВФ. І тому великі «акціонери» МВФ просять організувати таку місію зараз» - зазначив він.

Стосовно того, хто в МВФ приймає рішення щодо організації місій в країни, то, за словами Рашкована, рішення про організацію місії приймається на рівні Менеджменту Фонду.

«Для мене стало сюрпризом новина, що частина місії буде організована в москві. Я розумію обмежену ефективність віртуальних місій, але вважаю, що фізична місія в москву навіть на декілька днів створює багато ризиків для Фонду – від репутаційного до ризику безпеки на рівні персоналу. Я про це повідомів керівництво Фонду, але знову-таки у директорів не має ролі по організації або затвердженню місій в інших країнах» - зауважив він.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.