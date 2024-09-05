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Какая ответственность за нарушение законодательства об охране труда: разъяснение

23:31, 5 сентября 2024
Оплата штрафа не освобождает юридическое или физическое лицо, которое в соответствии с законодательством использует наемный труд от устранения выявленных нарушений в определенные сроки.
Какая ответственность за нарушение законодательства об охране труда: разъяснение
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Государственная служба по вопросам труда объясняет, какая ответственность за нарушение законодательства об охране труда.

Отмечается, что Закон Украины «Об охране труда» предусматривает уголовную, административную, дисциплинарную и материальную ответственность в случае нарушения работниками законодательства об охране труда.

За нарушение законодательства об охране труда и невыполнении предписаний должностных лиц органов исполнительной власти по надзору за охраной труда юридические и физические лица, которые в соответствии с законодательством используют наемный труд, привлекаются органами исполнительной власти по надзору за охраной труда к уплате штрафа в порядке, установленном законом.

Оплата штрафа не освобождает юридическое или физическое лицо, которое в соответствии с законодательством использует наемный труд от устранения выявленных нарушений в определенные сроки.

Максимальный размер штрафа не может превышать пяти процентов среднемесячного фонда заработной платы за предыдущий год юридического или физического лица, использующего в соответствии с законодательством наемный труд.

Кроме возмещения ущерба работникам (в результате несчастного случая или профессионального заболевания), работодатель полностью возмещает ущерб другим предприятиям, гражданам и государству на общих основаниях в связи с причинением вреда при нарушении требований охраны труда.

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