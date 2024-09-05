В Киевской области будут судить преступную группу, которая организовала незаконные азартные игры

Дельцы организовали деятельность игорных залов в арендованных 8 помещениях.

В Киевской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении организатора и трех участников организованной группы по факту организации и предоставления доступа к азартным играм, проводимым в сети Интернет.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, на территории Киевской области с сентября 2023 года действовала преступная группа в составе жителя Киевщины, который организовал деятельность игорных залов в арендованных им 8 помещениях, установив компьютеры с соответствующим программным обеспечением, и трех местных жителей, привлеченных организатором и выполняли функции администраторов игровых залов.

Согласно распределенным ролям и функциям, соблюдая разработанные способы конспирации, участники преступной организованной группы обеспечивали работу собственнообразованной сети нелегальных игровых залов, вели учет и распределение «прибыли» от бизнеса и т.д.

«Противоправная деятельность указанной организованной группы прекращена в июле 2024 года. Обвинительный акт передан в суд для рассмотрения по существу», - заявили в прокуратуре.

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