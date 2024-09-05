Документ предусматривает развитие экономических связей и инвестиций, укрепление торговых отношений и обмен опытом в аграрном секторе и высокотехнологичном производстве.

В четверг, 5 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании меморандума о сотрудничестве между Житомирской областью и штатом Индиана.

«Украина ценит всю американскую поддержку, оказанную нашему государству и нашим людям. И мы имеем крепкое сотрудничество не только на национальном уровне – между Украиной и США, – но и в отношениях со штатами Америки, между нашими общинами, между нашими людьми. Все это укрепляет и Украину, и Америку, наши позиции в мире, наши экономики, наши общества», – сказал Глава государства.

Президент отметил, что Меморандум о сотрудничестве между Житомирской областью и штатом Индиана предусматривает развитие экономических связей и инвестиций, укрепление торговых отношений и обмен опытом в аграрном секторе и высокотехнологичном производстве.

«Благодарю губернатора штата Индиана Эрика Холкомба за всестороннюю поддержку Украины!», - добавил Зеленский.

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