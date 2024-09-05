Документ передбачає розвиток економічних зв’язків та інвестицій, зміцнення торговельних відносин та обмін досвідом в аграрному секторі й високотехнологічному виробництві.

У четвер, 5 вересня, Президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання меморандуму про співпрацю між Житомирською областю та штатом Індіана.

«Україна цінує всю американську підтримку, надану нашій державі та нашим людям. І ми маємо міцну співпрацю не лише на національному рівні – між Україною та США, – а й у відносинах зі штатами Америки, між нашими громадами, між нашими людьми. Все це зміцнює і Україну, і Америку, наші позиції у світі, наші економіки, наші суспільства», - сказав Глава держави.

Президент зазначив, що Меморандум про співпрацю між Житомирською областю та штатом Індіана передбачає розвиток економічних зв’язків та інвестицій, зміцнення торговельних відносин та обмін досвідом в аграрному секторі й високотехнологічному виробництві.

«Дякую губернатору штату Індіана Еріку Холкомбу за всебічну підтримку України!», - додав Зеленський.

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