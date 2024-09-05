Верховний Суд залишив у силі вирок мешканцю Івано-Франківщини, який причепив гранату на ворота судді

За вчинення замаху на життя судді чоловіку призначили 10 років ув’язнення.

Верховний Суд залишив без змін вирок мешканцю Івано-Франківщини, засудженому за вчинення замаху на життя судді. Йому призначено 10 років позбавлення волі, повідомляється на сайті ВС.

Прокурори у судах всіх інстанцій довели, що чоловік разом з невстановленим слідством співучасником закріпили гранату перед гаражними воротами за місцем проживання судді, способом, який мав спричинити вибух при їх відкритті.

Однак даний вибуховий пристрій не здетонував з незалежних від волі засудженого причин, був виявлений потерпілим і знешкоджений спеціалістами вибухотехнічної служби.

Верховний Суд погодився з доводами прокурора, що призначене покарання є справедливим заходом примусу за вчинення кримінального правопорушення проти правосуддя.

Наразі чоловік відбуває призначене судом покарання. Свою вину засуджений не визнав.

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