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Конкурс на посаду судді КСУ за квотою з'їзду суддів — завершено спецперевірку кандидатів

17:10, 5 вересня 2024
Спеціальна перевірка завершена стосовно кандидатів, які виявили бажання стати суддею КСУ після оголошення РСУ про початок конкурсу для відбору кандидатур на дві посади судді КСУ.
Конкурс на посаду судді КСУ за квотою з'їзду суддів — завершено спецперевірку кандидатів
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5 вересня голова Ради суддів України Богдан Моніч підписав листа на Дорадчу групу експертів, яким повідомив, що стосовно кандидатів, які претендують на зайняття посади судді Конституційного Суду України за квотою з'їзду суддів, завершено спеціальну перевірку. Про це повідомив офіційний сайт РСУ.

Відповідно, копії довідок про результати спеціальної перевірки, проведеної відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», готові до передачі Дорадчій групі експертів.

Разом з цим, голова РСУ звернувся до членів Дорадчої групи експертів з проханням якомога оперативніше опрацювати матеріали, які вони отримають, та провести співбесіди з кандидатами на посаду судді КСУ за квотою Ради суддів України (з'їзду суддів України) з тим, щоб визначитися з найдостойнішими кандидатурами й запропонувати їх на призначення з'їздом суддів України.

У РСУ зазначили, що спеціальна перевірка завершена стосовно кандидатів, які виявили бажання стати суддею КСУ після оголошення Радою суддів України про початок конкурсу для відбору кандидатур на дві посади судді Конституційного Суду України та початок прийняття заяв (з доданими до них документами) осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, з 15 квітня 2024 року по 14 травня 2024 року включно.

Раніше ми писали, що на посаду судді КСУ з квотою з'їзду суддів подали документи 16 осіб.

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