В Україні внесли зміни до вимог безпечності та якості молока і молочних продуктів

Документом передбачається удосконалення заходів щодо виробництва та обігу молока й молочних продуктів, відповідно до європейського законодавства.

Фото: bbc.co.uk

Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило, що затвердило наказ № 2033 щодо змін до Вимог до безпечності та якості молока і молочних продукті. Наказ зареєстрований у Міністерстві юстиції 14 серпня 2024 року.

Документом передбачається удосконалення заходів щодо виробництва та обігу молока й молочних продуктів, відповідно до європейського законодавства.

Зокрема, запроваджуються вимоги до:

▪ сирого молока, що не піддавалося термічній обробці та буде вводитись в обіг як харчовий продукт кінцевому споживачу;

▪ господарств з виробництва молока й тварин, від яких таке молоко отримується. Чітко встановлюються місця та правила реалізації такого молока: безпосередньо з господарства з виробництва молока, з фермерського магазину, з ємності для молока (цистерна, резервуар тощо), молочного автомата для нефасованого сирого молока, молочних автоматів для нефасованого сирого молока.

Також запроваджуються механізми щодо проведення лабораторних досліджень (випробувань) сирого молока, отриманого в місцях первинного виробництва, на залишки протимікробних препаратів/антибіотиків, точку замерзання, а також на лужну фосфатазу під час дослідження молока безпосередньо після термічної обробки.

Наказом затверджено функції національної референс-лабораторії. Зокрема, основною метою референс-лабораторії є здійснення організаційно-методичного керівництва, консультативної та практичної допомоги мережі уповноважених компетентним органом на дослідження сирого молока лабораторій в межах програми контролю сирого молока.

Нові вимоги посилять інституційну спроможність системи контролю в молочному секторі та його готовність до інтеграції з ринком молока Європейського Союзу.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

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