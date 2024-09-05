Практика судів
  1. В Україні

В Україні внесли зміни до вимог безпечності та якості молока і молочних продуктів

16:48, 5 вересня 2024
Документом передбачається удосконалення заходів щодо виробництва та обігу молока й молочних продуктів, відповідно до європейського законодавства.
В Україні внесли зміни до вимог безпечності та якості молока і молочних продуктів
Фото: bbc.co.uk
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило, що затвердило наказ № 2033 щодо змін до Вимог до безпечності та якості молока і молочних продукті. Наказ зареєстрований у Міністерстві юстиції 14 серпня 2024 року.

Документом передбачається удосконалення заходів щодо виробництва та обігу молока й молочних продуктів, відповідно до європейського законодавства.

Зокрема, запроваджуються вимоги до:

▪ сирого молока, що не піддавалося термічній обробці та буде вводитись в обіг як харчовий продукт кінцевому споживачу;

▪ господарств з виробництва молока й тварин, від яких таке молоко отримується. Чітко встановлюються місця та правила реалізації такого молока: безпосередньо з господарства з виробництва молока, з фермерського магазину, з ємності для молока (цистерна, резервуар тощо), молочного автомата для нефасованого сирого молока, молочних автоматів для нефасованого сирого молока.

Також запроваджуються механізми щодо проведення лабораторних досліджень (випробувань) сирого молока, отриманого в місцях первинного виробництва, на залишки протимікробних препаратів/антибіотиків, точку замерзання, а також на лужну фосфатазу під час дослідження молока безпосередньо після термічної обробки.

Наказом затверджено функції національної референс-лабораторії. Зокрема, основною метою референс-лабораторії є здійснення організаційно-методичного керівництва, консультативної та практичної допомоги мережі уповноважених компетентним органом на дослідження сирого молока лабораторій в межах програми контролю сирого молока.

Нові вимоги посилять інституційну спроможність системи контролю в молочному секторі та його готовність до інтеграції з ринком молока Європейського Союзу.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Раніше Верховна Рада заборонила використання пальмової олії у продуктах харчування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Громадська рада доброчесності повинна стати більш ефективною у своїй діяльності – Офіс Президента

Заступник керівника Офісу Президента Ірина Мудра вважає, що Громадська рада доброчесності має бути готовою до отримання повноважень від ГРМЕ.

Бажаю, щоб середній термін обвинувальних вироків ВАКС складав від 5 до 8 років, а виправдувальних вироків було якнайменше – Семен Кривонос

Директор НАБУ своєрідно привітав ВАКС з п’ятиріччям процесуальної діяльності та розповів, що вважає ВАКС частиною антикорупційної інфраструктури.

Надання Україні обіцяних G7 50 млрд доларів від заморожених активів рф затягується через зростаючі шанси Камали Гарріс на виборах президента США – Politico

Ситуація з наданням Україні 50 млрд доларів, обіцяних країнами Великої сімки, ускладнюється через зміну політичної обстановки у США, а вони критично важливі для бюджету на 2025 рік.

Роботодавців хочуть зобов’язати після поновлення працівника за рішенням суду сплатити страхові внески за весь період незаконного звільнення

Галина Третьякова пропонує включити період незаконного звільнення до страхового стажу і зобов’язати роботодавців сплатити страхові внески за цей період у разі рішення суду на користь працівника.

Дмитро Кулеба звільнений з посади міністра закордонних справ – до парламенту не з’явився

«Міністр відсутній не з наших причин» - зазначив головуючий на засіданні

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Марія Стадник
    Марія Стадник
    суддя Господарського суду Тернопільської області