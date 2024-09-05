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В Украине внесли изменения к требованиям безопасности и качества молока и молочных продуктов

16:48, 5 сентября 2024
Документом предусматривается усовершенствование мер по производству и обращению молока и молочных продуктов в соответствии с европейским законодательством.
В Украине внесли изменения к требованиям безопасности и качества молока и молочных продуктов
Фото: bbc.co.uk
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Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило, что утвердило приказ № 2033 об изменениях к требованиям к безопасности и качеству молока и молочных продуктов. Указ зарегистрирован в Министерстве юстиции 14 августа 2024 года.

Документом предусматривается усовершенствование мер по производству и обращению молока и молочных продуктов в соответствии с европейским законодательством.

В частности, вводятся требования к:

▪ сырого молока, которое не подвергалось термической обработке и будет вводиться в обращение как пищевой продукт конечному потребителю;

▪ хозяйств по производству молока и животных, от которых такое молоко получается. Четко устанавливаются места и правила реализации такого молока: непосредственно из хозяйства по производству молока, фермерского магазина, из емкости для молока (цистерна, резервуар и т.п.), молочного автомата для нефасованного сырого молока, молочных автоматов для нефасованного сырого молока.

Также внедряются механизмы проведения лабораторных исследований (испытаний) сырого молока, полученного в местах первичного производства, на остатки противомикробных препаратов/антибиотиков, точку замерзания, а также на щелочную фосфатазу во время исследования молока непосредственно после термической обработки.

Приказом утверждены функции национальной референс-лаборатории. В частности, основной целью референс-лаборатории является осуществление организационно методического руководства, консультативной и практической помощи сети уполномоченных компетентным органом на исследование сырого молока лабораторий в рамках программы контроля сырого молока.

Новые требования усилят институциональную способность системы контроля молочного сектора и его готовность к интеграции с рынком молока Европейского Союза.

Приказ вступает в силу дня официального опубликования.

 

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