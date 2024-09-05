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Общественный совет добропорядочности должен стать более эффективным в своей деятельности – Офис Президента

16:37, 5 сентября 2024
Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая считает, что Общественный совет добропорядочности должен быть готов к получению полномочий от ОСМЭ.
Общественный совет добропорядочности должен стать более эффективным в своей деятельности – Офис Президента
Источник фото: Facebook-страница Ирины Мудрой
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Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая во время работы конференции «5 лет ВАКС: от идеи к деятельности» 5 сентября рассказала, на что необходимо обратить внимание в сфере судебной реформы в ближайшее время.

По словам Ирины Мудрой, следует успешно завершить конкурс на 25 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты, который был объявлен в ноябре 2023 года.

Но для того, чтобы конкурс на должности судей ВАКС и АП ВАКС был успешным, необходимо продлить срок полномочий Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ), задействованного в отборе судей ВАКС и АП ВАКС. 

Также необходимо работать над эффективностью и качеством работы Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Отдельно Ирина Мудрая обратила внимание на Общественный совет добропорядочности, который должен помогать ВККС в конкурсных процедурах на вакантные должности судей и во время квалификационного оценивания судей.

По мнению заместителя руководителя Офиса Президента, необходимо повысить производительность деятельности ОСД, ведь в будущем Совет добропорядочности может получить дополнительные полномочия.

Дело в том, что согласно законопроекту № 11426 от 22 июля 2024 года, в 2025 году, после завершения конкурса на должности судей ВАКС и АП ВАКС, полномочия ОСМЭ должны перейти к Общественному совету добропорядочности.

Вместе с тем, как отметила Ирина Мудрая, в деятельности Совета добропорядочности есть определенные «дискуссионные вопросы», поэтому ОСД должен стать эффективной структурой, чтобы отвечать тем задачам, которые предстанут перед ним в будущем.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» ранее сообщала о причинах сложившихся непростых отношений между ВККС и ОСД.

Автор: Вячеслав Хрипун

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Общественный совет добропорядочности должен стать более эффективным в своей деятельности – Офис Президента

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