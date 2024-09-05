В Киеве в парках и скверах оборудовали портативные поилки для животных

Поилки уже оборудовали в парках и скверах Оболонского, Деснянского и Дарницкого районов.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В столичных парках и скверах оборудовали портативные поилки для домашних и бездомных животных. Об этом сообщили в КГГА.

Как отметил директор коммунального предприятия «Киевская городская больница ветеринарной медицины» Сергей Сабуров, стенды для питья – привычная практика для многих европейских городов.

В КГГА пишут, что в ответ на многочисленные запросы киевлян портативные поилки уже оборудовали в парках и скверах Оболонского, Деснянского и Дарницкого районов. В скором времени они появятся в остальных районах столицы.

Поилки будут функционировать в парках и скверах Киева до конца октября. Поддержку гигиены стендов и наполнение свежей чистой водой обеспечат коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений.

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