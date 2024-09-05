Суд назначил наказание коллаборанту, который в запрещенной соцсети распространял информацию о ВСУ

Мужчина проведет 8 лет за решеткой.

Александровским районным судом Донецкой области рассмотрено уголовное производство в отношении гражданина, распространявшего информацию об ВСУ в запрещенной соцсети "ВКонтакте". Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что у мужчины были пророссийские взгляды. В феврале этого года осужденный через другую гражданку распространил в запрещенной соцсети ВКонтакте информацию о расположении Вооруженных Сил и других военных формирований Украины, с целью дальнейшего распространения последней информации неустановленным (во время судебного разбирательства) представителям государства агрессора, принимающим участие в ведении боевых действий. на временно оккупированной территории Донецкой области.

Судом вынесен приговор о признании мужчины виновным в совершении вышеуказанного уголовного правонарушения и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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