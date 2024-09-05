Суд призначив покарання колаборанту, який у забороненій соцмережі розповсюджував інформацію про ЗСУ

Чоловік проведе 8 років за ґратами.

Олександрівським районним судом Донецької області розглянуто кримінальне провадження відносно громадянина, який розповсюджував інформацію про ЗСУ у забороненій соцмережі "ВКонтакте". Про це повідомляє пресслужба суду.

Встановлено, що чоловік мав проросійські погляди. У лютому цього року засуджений через іншу громадянку поширив у забороненій соцмережі "ВКонтакте" інформацію про розташування Збройних Сил та інших військових формувань України, з метою подальшого поширення останньою інформації невстановленим (під час судового розгляду) представникам держави агресора, які приймають участь у ведені бойових дій на тимчасово окупованій території Донецької області.

Судом ухвалено вирок про визнання чоловіка винуватим у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення та призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 8 років.

Вирок суду не набрав законної сили.

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