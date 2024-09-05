Президент Румунії підписав указ про передачу Україні ЗРК Patriot

Україна отримає одну систему ЗРК Patriot.

У четвер, 5 серпня, президент Румунії Клаус Йоханніс підписав указ щодо передачі Україні однієї з систем ЗРК Patriot, що належать його країні. Про це повідомили на офіційному сайті адміністрації румунського президента.

Документ передбачає, що Румунія безоплатно передасть Україні одну з систем ЗРК Patriot, яку замовила для власних потреб. Йдеться про передачу однієї з семи закуплених у США систем у найсучаснішій конфігурації 3+.

Також в документі вказано, що Міноборони Румунії повинно вжити необхідних заходів для відновлення можливостей протиповітряної оборони з наземним базуванням.

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