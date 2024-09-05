Президент Румынии подписал указ о передаче Украине ЗРК Patriot

Украина получит одну систему ЗРК Patriot.

В четверг, 5 августа, президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ о передаче Украине одной из принадлежащих его стране систем ЗРК Patriot. Об этом сообщили на официальном сайте администрации румынского президента.

Документ предусматривает, что Румыния бесплатно передаст Украине одну из систем ЗРК Patriot, которую заказала для собственных нужд. Речь идет о передаче одной из семи закупленных у США систем в самой современной конфигурации 3+.

Также в документе указано, что Минобороны Румынии должно принять необходимые меры для восстановления возможностей противовоздушной обороны с наземным базированием.

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