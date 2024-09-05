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У Києві у парках та скверах обладнали портативні поїлки для тварин

21:08, 5 вересня 2024
Поїлки вже обладнали в парках та скверах Оболонського, Деснянського та Дарницького районів.
У Києві у парках та скверах обладнали портативні поїлки для тварин
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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У столичних парках і скверах обладнали портативні поїлки для домашніх та безпритульних тварин. Про це повідомили у КМДА.

Як зазначив директор комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» Сергій Сабуров, стенди для пиття– звична практика для багатьох європейських міст.

У КМДА пишуть, що у відповідь на численні запити киян портативні поїлки вже обладнали в парках та скверах Оболонського, Деснянського та Дарницького районів. Незабаром вони з’являться в решті районів столиці.

Поїлки функціонуватимуть у парках та скверах Києва до кінця жовтня. Підтримку гігієни стендів та наповнення свіжою чистою водою забезпечать комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень.

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