Громадська рада доброчесності повинна стати більш ефективною у своїй діяльності – Офіс Президента

Заступник керівника Офісу Президента Ірина Мудра вважає, що Громадська рада доброчесності має бути готовою до отримання повноважень від ГРМЕ.

Джерело фото: Facebook-сторінка Ірини Мудрої

Заступник керівника Офісу Президента Ірина Мудра під час роботи конференції «5 років ВАКС: від ідеї до спроможності» 5 вересня розповіла, на що необхідно звернути увагу у сфері судової реформи у найближчий час.

За словами Ірини Мудрої, потрібно успішно завершити конкурс на 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати, який був оголошений у листопаді 2023 року.

Але для того, щоб конкурс на посади суддів ВАКС та АП ВАКС був успішним, необхідно продовжити строк повноважень Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ), яка задіяна у відборі суддів ВАКС та АП ВАКС.

Також, необхідно працювати над ефективністю та якістю роботи Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Окремо Ірина Мудра звернула увагу на Громадську раду доброчесності, яка має допомагати ВККС у конкурсних процедурах на вакантні посади суддів та під час кваліфікаційного оцінювання суддів.

На думку заступника керівника Офісу Президента, необхідно підвищити продуктивність діяльності ГРД, адже у майбутньому Рада доброчесності може отримати додаткові повноваження.

Справа в тому, що згідно із законопроектом № 11426 від 22 липня 2024 року, у 2025 році, після завершення конкурсу на посади суддів ВАКС та АП ВАКС, повноваження ГРМЕ мають перейти до Громадської ради доброчесності.

Разом з тим, як зазначила Ірина Мудра, в діяльності Ради доброчесності є певні «дискусійні питання», а відтак ГРД має стати ефективною структурою, щоб відповідати завданням, які перед нею постануть у майбутньому.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» раніше повідомляла про причини непростих відносин, що склалися між ВККС та ГРД.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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