Конкурс на должность судьи КСУ по квоте съезда судей — завершена спецпроверка кандидатов

Специальная проверка завершена в отношении кандидатов, изъявивших желание стать судьей КСУ после объявления РСУ о начале конкурса для отбора кандидатур на две должности судьи КСУ.

5 сентября председатель Совета судей Украины Богдан Монич подписал письмо на Совещательную группу экспертов, которым сообщил, что в отношении кандидатов, претендующих на должность судьи Конституционного Суда Украины по квоте съезда судей, завершена специальная проверка. Об этом сообщил официальный сайт РСУ.

Соответственно копии справок о результатах специальной проверки, проведенной в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции», готовы к передаче Совещательной группе экспертов.

Вместе с этим, председатель РСУ обратился к членам Совещательной группы экспертов с просьбой как можно оперативнее проработать материалы, которые они получат, и провести собеседования с кандидатами на должность судьи КСУ по квоте Совета судей Украины (съезда судей Украины) с тем, чтобы определиться с достойными кандидатурами и предложить их на назначение съездом судей Украины.

У РСУ отметили, что специальная проверка завершена в отношении кандидатов, изъявивших желание стать судьей КСУ после оглашения Советом судей Украины о начале конкурса для отбора кандидатур на две должности судьи Конституционного Суда Украины и начало принятия заявлений (с приложенными к ним документами) лиц, изъявивших намерение обнять должность судьи Конституционного суда Украины, с 15 апреля 2024 года по 14 мая 2024 включительно.

Допущенными к конкурсному отбору по квоте Совета судей Украины (съезда судей Украины) являются 13 кандидатов из 16, коорые подавали документы.

Ранее сообщалось, что на должность судьи КСУ по квоте съезда судей подали документы 16 человек.

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