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Верховный Суд оставил в силе приговор жителю Ивано-Франковской области, который прицепил гранату на ворота судьи

17:33, 5 сентября 2024
За покушение на жизнь судьи мужчине назначили 10 лет заключения.
Верховный Суд оставил в силе приговор жителю Ивано-Франковской области, который прицепил гранату на ворота судьи
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Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Ивано-Франковской области, осужденному за покушение на жизнь судьи. Ему назначено 10 лет лишения свободы, сообщается на сайте ВС.

Прокуроры в судах всех инстанций доказали, что мужчина вместе с неустановленным следствием соучастником закрепили гранату перед гаражными воротами по месту жительства судьи, способом, который должен был привести к взрыву при их открытии.

Однако данное взрывное устройство не сдетонировало по независимым от воли осужденным причинам, было обнаружено потерпевшим и обезврежено специалистами взрывотехнической службы.

Верховный Суд согласился с доводами прокурора, что наказанное наказание является справедливой мерой принуждения за совершение уголовного преступления против правосудия.

Мужчина отбывает назначенное судом наказание. Свою вину осужденный не признал.

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