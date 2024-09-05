На Київщині судитимуть злочинну групу, яка організувала незаконні азартні ігри

Ділки організували діяльність гральних залів в орендованих 8 приміщеннях.

На Київщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та трьох учасників організованої групи за фактом організації та надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, на території Київської області з вересня 2023 року діяла злочинна група у складі мешканця Київщини, який організував діяльність гральних залів в орендованих ним 8 приміщеннях, встановивши комп’ютери з відповідним програмним забезпеченням, та трьох місцевих жителів, які були залучені організатором та виконували функції адміністраторів гральних залів.

Згідно з розподіленими ролями та функціями, дотримуючись розроблених способів конспірації, учасники злочинної організованої групи забезпечували роботу власноствореної мережі нелегальних гральних залів, вели облік та розподіл «прибутку» від бізнесу тощо.

«Протиправну діяльність вказаної організованої групи припинено у липні 2024 року. Обвинувальний акт передано до суду для розгляду по суті», - заявили у прокуратурі.

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