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Нацбанк і Мінфін засудили плани МВФ відвідати росію

19:29, 11 вересня 2024
Ми закликаємо ізолювати державу-агресора, не відновлювати діалог та не легітимізувати російський режим, - міністр фінансів Сергій Марченко.
Нацбанк і Мінфін засудили плани МВФ відвідати росію
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Під час переговорів з представниками Міжнародного валютного фонду українська сторона виразила рішучий протест проти відновлення співпраці МВФ з рф і планів направити місію до москви. Про це повідомили Міністерство фінансів та Національний банк України.

"Нещодавно стало відомо про наміри МВФ відновити роботу місії у рф. Разом з колегами з НБУ ми чітко прокомунікували позицію України щодо неприпустимості роботи з країною-агресором", – повідоив Міністр фінансів Сергій Марченко у соцмережі.

За словами Марченка, Україна працює з МВФ, іншими міжнародними партнерами, щоб залучити ресурси, які критично важливі для виживання країни. Цього всього не було б, якби не війна, яку розв’язала росія. 

"Ми закликаємо ізолювати державу-агресора, не відновлювати діалог та не легітимізувати російський режим. 4 стаття Угоди МВФ, і будь-які інші формальні причини не можуть бути передумовою для роботи в рф", - додав Марченко.

Голова Національного банкуї Андрій Пишний зазначив, щоо наслідки відновлення співпраці з рф з боку МВФ "можуть бути вкрай негативними та точно суперечитимуть глобальному порядку денному".

"Відновлення співпраці МВФ з рф може бути сприйняте як країною-агресором, так і іншими країнами як розширення можливостей для відновлення діалогу з росією та легітимізацію усіх втрат, завданих Україні", - вважає Пишний.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що виконавчий директор МВФ від України пояснив, чому МВФ спрямував свою місію до москви. 

Нагадаємо, раніше факт спрямування місії МВФ до москви став предметом критики радника керівника ОП Тимофія Милованова, який вважає, що виконавчий директор МВФ від України Владислав Рашкован міг ініціювати питання щодо блокування такої місії.

Як відомо, МВФ та українська влада досягли домовленості на рівні персоналу щодо п’ятого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України. 

Раніше писала «Судово-юридична газета», що МВФ у своїй заяві перелічив реформи, які має зробити Україна для отримання нового траншу.

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