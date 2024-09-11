В жовтні Україна може отримати $1,1 млрд – українська влада домовилася з МВФ про новий транш за програмою EFF

МВФ і українська влада досягли угоди на рівні персоналу (SLA) щодо п’ятого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF).

МВФ та українська влада досягли домовленості на рівні персоналу щодо п’ятого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України. Про це повідомили у Міжнародному валютному фонді.

«Співробітники МВФ і українська влада досягли угоди на рівні персоналу (SLA) щодо п’ятого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF). За умови схвалення Виконавчою радою МВФ Україна отримає близько $1,1 мільярда», - зауважили у Фонді.

При цьому підкреслюється, що продуктивність виконання Україною програми залишається високою.

«Органи влади виконали всі кількісні критерії ефективності станом на кінець червня, а також структурний маяк для завершення перегляду. Також було досягнуто домовленостей щодо параметрів політики й реформ для підтримки макроекономічної стабільності під час війни», - сказано у документі.

Крім того, у МВФ підкреслили, що українська економіка залишалася стійкою в першій половині 2024 року, однак подальші перспективи є надзвичайно невизначеними.

У цьому контексті прогнозується, що зростання реального ВВП в Україні становитиме 2,5-3,5%. До кінця 2024 року інфляція зросте приблизно до 9%.

Як раніше заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції у вівторок, 10 вересня, п’ята місія МВФ, яка наразі працює у Києві, веде діалог з українським Урядом про бюджет 2025 року.

Прем’єр зауважив, що діалог та дискусія з Міжнародним валютним фондом більшою мірою ведуться навколо бюджету України на наступний рік. І фактично, за словами Шмигаля, про підтримку міжнародних партнерів доводиться домовлятися «з нуля».

Нагадаємо, Україна готова створити Вищий спеціалізований суд. Це стало відомо за результатами зустрічі з місією МВФ заступниці керівника ОП Ірини Мудрої.

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