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В жовтні Україна може отримати $1,1 млрд – українська влада домовилася з МВФ про новий транш за програмою EFF

09:52, 11 вересня 2024
МВФ і українська влада досягли угоди на рівні персоналу (SLA) щодо п’ятого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF).
В жовтні Україна може отримати $1,1 млрд – українська влада домовилася з МВФ про новий транш за програмою EFF
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МВФ та українська влада досягли домовленості на рівні персоналу щодо п’ятого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України. Про це повідомили у Міжнародному валютному фонді.

«Співробітники МВФ і українська влада досягли угоди на рівні персоналу (SLA) щодо п’ятого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF). За умови схвалення Виконавчою радою МВФ Україна отримає близько $1,1 мільярда», - зауважили у Фонді.

При цьому підкреслюється, що продуктивність виконання Україною програми залишається високою.

«Органи влади виконали всі кількісні критерії ефективності станом на кінець червня, а також структурний маяк для завершення перегляду. Також було досягнуто домовленостей щодо параметрів політики й реформ для підтримки макроекономічної стабільності під час війни», - сказано у документі.

Крім того, у МВФ підкреслили, що українська економіка залишалася стійкою в першій половині 2024 року, однак подальші перспективи є надзвичайно невизначеними.

У цьому контексті прогнозується, що зростання реального ВВП в Україні становитиме 2,5-3,5%. До кінця 2024 року інфляція зросте приблизно до 9%.

Як раніше заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції у вівторок, 10 вересня, п’ята місія МВФ, яка наразі працює у Києві, веде діалог з українським Урядом про бюджет 2025 року.

Прем’єр зауважив, що діалог та дискусія з Міжнародним валютним фондом більшою мірою ведуться навколо бюджету України на наступний рік. І фактично, за словами Шмигаля, про підтримку міжнародних партнерів доводиться домовлятися «з нуля».

Нагадаємо, Україна готова створити Вищий спеціалізований суд. Це стало відомо за результатами зустрічі з місією МВФ заступниці керівника ОП Ірини Мудрої.

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