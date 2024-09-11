Співачка Тейлор Свіфт публічно підтримала Камалу Гарріс після дебатів

Популярна американська співачка підтримала Камалу Гарріс на пост президента.

Американська співачка Тейлор Свіфт публічно підтримала президентську кампанію кандидатки від демократів Камали Гарріс. Відповідний пост вона оприлюднила на своєму акаунтів у соцмережі після перших дебатів між кандидатами у президенти США Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

Співачка написала, що підтримує Гарріс, бо вона бореться за права, і «потрібен воїн, щоб їх відстоювати», а її кандидат у віцепрезиденти Тім Волз відстоює права ЛГБТК+ та право жінки на власне тіло.

Свою публікацію Свіфт закінчила словами «З любов'ю та надією, Тейлор Свіфт, бездітна котяча мамка», що, як пояснюють у медіа, є чітким посиланням на суперечливі зауваження напарника Трампа, сенатора Джей Д. Венса, який свого часу назвав Гарріс «бездітною кошатницею», що прагне керувати країною.

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