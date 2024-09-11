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Співачка Тейлор Свіфт публічно підтримала Камалу Гарріс після дебатів

09:34, 11 вересня 2024
Популярна американська співачка підтримала Камалу Гарріс на пост президента.
Співачка Тейлор Свіфт публічно підтримала Камалу Гарріс після дебатів
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Американська співачка Тейлор Свіфт публічно підтримала президентську кампанію кандидатки від демократів Камали Гарріс. Відповідний пост вона оприлюднила на своєму акаунтів у соцмережі після перших дебатів між кандидатами у президенти США Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

Співачка написала, що підтримує Гарріс, бо вона бореться за права, і «потрібен воїн, щоб їх відстоювати», а її кандидат у віцепрезиденти Тім Волз відстоює права ЛГБТК+ та право жінки на власне тіло.

Свою публікацію Свіфт закінчила словами «З любов'ю та надією, Тейлор Свіфт, бездітна котяча мамка», що, як пояснюють у медіа, є чітким посиланням на суперечливі зауваження напарника Трампа, сенатора Джей Д. Венса, який свого часу назвав Гарріс «бездітною кошатницею», що прагне керувати країною.

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