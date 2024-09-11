Під час дебатів Трамп дорікнув Гарріс тим, що вона неправильно провела переговори перед тим, як почалася війна в Україні

Зокрема, Трамп назвав Гарріс «найгіршою перемовницею», адже вона вела переговори з путіним та Зеленським і через 3 дні почалася війна.

Джерело фото: Politico

У Філадельфії відбулися перші дебати кандидатів у президенти США Камали Гарріс та Дональда Трампа. Кандидати в тому числі сперечалися про війну рф проти України, повідомляє The Hill.

Колишній президент США використав свою звичну риторику щодо необхідності припинити війну в Україні шляхом переговорів у відповідь на неодноразові запитання, чи вважає він перемогу України такою, що відповідає інтересам США.

Під час дебатів Трамп двічі ухилився від питання чи хоче перемоги України.

«Я хочу, щоби війна припинилася. Я хочу врятувати життя», - сказав він.

Трамп заявив, що проведе переговори між Зеленським і путіним, тому що вони обоє «поважають» його, пише Politico.

Камала Гарріс заявила, що якби Трамп був при владі в США, то путін вже захопив би Україну, «сидів у Києві» і погрожував Польщі. На її думку, Трамп швидко здався б «заради прихильності і того, що він вважає дружбою», а президент росії «з'їв би Трампа на обід».

Крім того, Гарріс звинуватила Трампа у підтримці інших авторитарних правителів.

У відповідь експрезидент назвав опонентку «найгіршою перемовницею», зазначають у медіа.

«путін сидів би зараз у москві і був би набагато щасливішим, ніж зараз, але у нього є ядерна зброя, і, можливо, врешті-решт він буде її використовувати. Він почав війну, тому що вони неправильно вели переговори, вона вела переговори з путіним та Зеленським і через 3 дні почалася війна. Вона найгірший перемовник», – заявив Трамп.

Також, на думку Трампа, росія напала на Україну нібито через те, що кремль побачив некомпетентність адміністрації Байдена в Афганістані.

«Байден не знав, як розмовляти з путіним. А тепер стало пізно, мир на порозі 3-ї світової війни», – сказав він.

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