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Во время дебатов Трамп упрекнул Гаррис в том, что она неправильно провела переговоры перед тем, как началась война в Украине

09:06, 11 сентября 2024
В частности, Трамп назвал Гаррис «худшей переговорщицей», ведь она вела переговоры с путиным и Зеленским и через 3 дня началась война.
Во время дебатов Трамп упрекнул Гаррис в том, что она неправильно провела переговоры перед тем, как началась война в Украине
Источник фото: Politico
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В Филадельфии прошли первые дебаты кандидатов в президенты США Камалы Гаррис и Дональда Трампа. Кандидаты в том числе спорили о войне рф против Украины, сообщает The Hill.

Бывший президент США использовал свою привычную риторику относительно необходимости прекратить войну в Украине путем переговоров в ответ на неоднократные вопросы, считает ли он победу Украины такой, что соответствует интересам США.

Во время дебатов Трамп дважды уклонился от вопроса, хочет ли победы Украины.

«Я хочу, чтобы война прекратилась. Я хочу спасти жизни», — сказал он.

Трамп заявил, что проведет переговоры между Зеленским и путиным, потому что они оба «уважают» его, пишет Politico.

Камала Гаррис заявила, что если бы Трамп был у власти в США, то путин бы уже захватил бы Украину, «сидел в Киеве» и угрожал Польше. По ее мнению, Трамп быстро бы сдался «ради благосклонности и того, что он считает дружбой», а президент россии «съел бы Трампа на обед».

Кроме того, Гаррис обвинила Трампа в поддержке других авторитарных правителей.

В ответ экс-президент назвал оппонентку «худшей переговорщицей», отмечают в медиа.

«путин сидел бы сейчас в москве и был бы гораздо счастливее, чем сейчас, но у него есть ядерное оружие, и, возможно, в конце концов, он будет его использовать. Он начал войну, потому что они неправильно вели переговоры, она вела переговоры с путиным и Зеленским и через 3 дня началась война. Она худший переговорщик», – заявил Трамп.

Также по мнению Трампа, россия напала на Украину якобы из-за того, что кремль увидел некомпетентность администрации Байдена в Афганистане.

«Байден не знал, как разговаривать с путиным. А теперь стало поздно, мир на пороге 3 мировой войны», – сказал он.

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