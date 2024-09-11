В США прошли дебаты между кандидатами в президенты: главное из заявлений Камалы Гаррис и Дональда Трампа

Во время дебатов Трамп дважды уклонился от вопроса, хочет ли победы Украины.

Источник фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Как писала «Судебно-юридическая газета», во вторник, 10 сентября (в ночь на среду 11 сентября по киевскому времени), в США состоялись первые дебаты между кандидатами в президенты – демократкой Камалой Гаррис и республиканцем Дональдом Трампом.

Во время прений Камала Гаррис заявила, что «если бы Дональд Трамп был президентом, путин сидел бы сейчас в Киеве». Она подчеркнула, что союзники США по НАТО рады, что Соединенные Штаты возглавляет не Дональд Трамп и понимают «важность крупнейшего военного альянса», которым является НАТО. Она также подчеркнула, что и США, и партнеры отдают себе отчет в важности сохранять способность Украины бороться за свою независимость.

«Иначе бы путин сидел в Киеве и смотрел бы в сторону остальной Европы, начиная с Польши», - отметила Гаррис.

Во время дебатов Дональд Трамп использовал свою привычную риторику относительно необходимости прекратить войну в Украине путем переговоров в ответ на неоднократные вопросы, считает ли он победу Украины соответствующей интересам США.

Также, как пишет «Европейская правда», на теледебатах Гаррис атаковала Трампа по ряду вопросов, как его отношение к абортам, соответствие должности президента и многочисленные дела против него.

Кандидаты обменялись выпадами о предвыборных мерах: Гаррис заявила, что с митингов Трампа люди часто идут к завершению «из-за усталости и скуки», а Трамп разразился ответом, что у него «крупнейшие собрания, самые невероятные собрания в истории политики».

Больше всего кандидаты спорили о вопросах иммиграции, внешней политики и здравоохранения.

Экс-президент Трамп отметился утверждением якобы иммигранты из Гаити в штате Огайо «едят домашних любимцев» местных жителей.

Прогнозы от PredictIt показывают, что в ходе дебатов вероятность победы Трампа якобы снизилась с 52% до 47%, в то время как прогноз для Гаррис улучшился с 53% до 55%.

В кампании Камалы Гаррис предложили провести еще одни дебаты с ее оппонентом Дональдом Трампом в октябре, пишет Reuters.

Дискуссию транслировали в прямом эфире в 21:00 по местному времени на телеканале ABC News Live 24/7 в Филадельфии.

Микрофон каждого кандидата был выключен, пока говорит соперник.

Гаррис и Трамп получили по две минуты ответа, две минуты на опровержение и минуту на следующие комментарии, ответы на опровержение или разъяснение. Кандидаты не могли задавать вопросы друг другу.

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