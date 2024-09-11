Футболисты сборной Украины проиграли Чехии в Лиге наций УЕФА

Сборная Украины в выездном матче уступила команде Чехии

Источник фото: uaf.ua

Футболисты национальной сборной Украины потерпели второе поражение в Лиге наций УЕФА.

В поединке второго круга группы 1 Лиги В подопечные Сергея Реброва уступили команде Чехии – 2:3.

В другом матче квартета Албания уступила Грузии – 0:1.

Турнирное положение: Грузия – 6 очков, Албания – 3, Чехия – 3, Украина – 0.

В третьем туре Лиги наций 11 октября сыграют Украина – Грузия, Чехия – Албания.

Напомним, 7 сентября сборная Украины проиграла Албании на старте Лиги наций УЕФА.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.