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Футболисты сборной Украины проиграли Чехии в Лиге наций УЕФА

08:28, 11 сентября 2024
Сборная Украины в выездном матче уступила команде Чехии
Футболисты сборной Украины проиграли Чехии в Лиге наций УЕФА
Источник фото: uaf.ua
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Футболисты национальной сборной Украины потерпели второе поражение в Лиге наций УЕФА.

В поединке второго круга группы 1 Лиги В подопечные Сергея Реброва уступили команде Чехии – 2:3.

В другом матче квартета Албания уступила Грузии – 0:1.

Турнирное положение: Грузия – 6 очков, Албания – 3, Чехия – 3, Украина – 0.

В третьем туре Лиги наций 11 октября сыграют Украина – Грузия, Чехия – Албания.

Напомним, 7 сентября сборная Украины проиграла Албании на старте Лиги наций УЕФА.

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