Футболісти збірної України програли Чехії у Лізі націй УЄФА

Футболісти національної збірної України зазнали другої поразки у Лізі націй УЄФА.
У поєдинку другого кола групи 1 Ліги В підопічні Сергія Реброва поступилися команді Чехії – 2:3.
В іншому матчі квартету Албанія поступилася Грузії – 0:1.
Турнірне становище: Грузія – 6 очок, Албанія – 3, Чехія – 3, Україна – 0.
У третьому турі Ліги націй 11 жовтня зіграють Україна – Грузія, Чехія – Албанія.
Нагадаємо, 7 вересня збірна України програла Албанії на старті Ліги націй УЄФА.
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