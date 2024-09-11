Футболісти збірної України програли Чехії у Лізі націй УЄФА

Збірна України у виїзному матчі поступилася команді Чехії.

Джерело фото: uaf.ua

Футболісти національної збірної України зазнали другої поразки у Лізі націй УЄФА.

У поєдинку другого кола групи 1 Ліги В підопічні Сергія Реброва поступилися команді Чехії – 2:3.

В іншому матчі квартету Албанія поступилася Грузії – 0:1.

Турнірне становище: Грузія – 6 очок, Албанія – 3, Чехія – 3, Україна – 0.

У третьому турі Ліги націй 11 жовтня зіграють Україна – Грузія, Чехія – Албанія.

Нагадаємо, 7 вересня збірна України програла Албанії на старті Ліги націй УЄФА.

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