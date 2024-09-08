Збірна України програла Албанії на старті Ліги націй УЄФА

Збірна України розпочала виступи у новому сезоні Ліги націй, який для команди також буде відбірною кампанією на чемпіонат світу 2026 року. Гра розпочалася о 21:45 за київським часом 7 вересня.
Першим суперником стала Албанія, якій українці програли з рахунком 1:2. Це вперше, коли збірна Албанії перемогла Україну.
У другому турі Ліги націй 10 вересня зіграють Чехія - Україна, Албанія - Грузія.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.