Збірна України програла Албанії на старті Ліги націй УЄФА

У Празі відбувся перший матч збірної України у дивізіоні В Ліги націй-2024/2025.

Источник фото: Дан Балашов / uaf.ua

Збірна України розпочала виступи у новому сезоні Ліги націй, який для команди також буде відбірною кампанією на чемпіонат світу 2026 року. Гра розпочалася о 21:45 за київським часом 7 вересня.

Першим суперником стала Албанія, якій українці програли з рахунком 1:2. Це вперше, коли збірна Албанії перемогла Україну.

У другому турі Ліги націй 10 вересня зіграють Чехія - Україна, Албанія - Грузія.

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